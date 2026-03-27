Stornowelle rollt über Österreichs Hotels

In Summe buchten die arabischen und israelischen Gäste 2025 rund 2,6 Millionen Übernachtungen in Österreich. Das sind zwar zusammen nicht einmal 2 Prozent aller 153,7 Millionen hierzulande verzeichneten Nächtigungen in den Beherbergungsbetrieben. Doch die Konzentration auf Hotspots – lokal und regional bzw. sektoral (Top-Hotelkategorien) – führt dort zu einer deutlich stärkeren Belastung, zumal es sich auch um wohlhabende Gäste mit üblicherweise besonders hohen Ausgaben handelt.