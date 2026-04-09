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„So bald wie möglich“

Netanyahu ordnet Verhandlungen mit Libanon an

Außenpolitik
09.04.2026 18:43
(Bild: AFP/RONEN ZVULUN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Israel plant offiziellen Angaben zufolge, direkte Verhandlungen über friedliche Beziehungen mit dem verfeindeten Libanon aufzunehmen. Nach wiederholten Bitten des Nachbarlandes habe Israels Premier Benjamin Netanyahu am Mittwoch das Kabinett angewiesen, die Gespräche „so bald wie möglich“ zu beginnen, teilte dessen Büro am Donnerstagabend mit. 

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Die Verhandlungen sollen sich demnach auf die Entwaffnung der pro-iranischen Hisbollah-Miliz und die Aufnahme friedlicher Beziehungen zwischen Israel und dem Libanon konzentrieren. Libanons Präsident Joseph Aoun hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach die Bereitschaft zu Verhandlungen mit Israel signalisiert.

Netanyahu: Israel wird im Libanon weiter angreifen „wo immer nötig“
Gleichzeitig kündigte Netanyahu aber auch weitere Angriffe auf Ziele der Hisbollah im Libanon an. Es werde weitere Angriffe geben, „wo immer“ das „nötig“ sei, bis die Sicherheit für Bewohner im Norden Israels „vollständig wiederhergestellt“ sei, erklärte Netanjahu am Donnerstag auf X.

Israel hatte trotz der Feuerpause im Iran-Krieg am Mittwoch eigenen Angaben zufolge zahlreiche Hisbollah-Ziele im Libanon bombardiert, darunter auch in der Hauptstadt Beirut. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden dabei mehr als 200 Menschen getötet.

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Das israelische Militär erklärte, es gehe weiter mit Bodentruppen im Südlibanon vor. In der Nacht auf Donnerstag seien zwei wichtige Übergänge getroffen worden, die von Hisbollah-Kämpfern zum Transport von „tausenden Waffen, Raketen und Abschussvorrichtungen“ über den Fluss Litani Richtung Süden genutzt worden seien, hieß es in einer Erklärung der Armee. Mehrere Waffenlager, Abschussvorrichtungen und Gefechtsstände seien angegriffen worden.

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