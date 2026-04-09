Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwerste Angriffe

„Grauenhaftes“ Blutbad trotz Waffenruhe im Libanon

Ausland
09.04.2026 06:35
Es gibt Hunderte Opfer nach den wohl schwersten israelischen Angriffen seit Kriegsbeginn.
Es gibt Hunderte Opfer nach den wohl schwersten israelischen Angriffen seit Kriegsbeginn.(Bild: AFP/FADEL ITANI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nur wenige Stunden nach der Verkündung einer Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran erschüttert eine neue Gewaltwelle den Nahen Osten: Massive israelische Luftangriffe im Libanon haben nach offiziellen Angaben mehr als 180 Menschen das Leben gekostet und hunderte weitere verletzt – während die Hisbollah bereits Vergeltung ankündigt.

0 Kommentare

Am ersten Tag nach der Waffenruhe-Vereinbarung intensivierte die israelische Armee ihre Angriffe im Libanon deutlich. Mindestens 182 Menschen wurden getötet und 890 weitere verletzt, wie das libanesische Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte. Die Zahl der Opfer könnte weiter steigen. Israel stellte klar, dass die Waffenruhe nicht für den Libanon gelte – eine Darstellung, die auch von US-Präsident Donald Trump bestätigt wurde.

Beirut unter Dauerbeschuss
Besonders schwer getroffen wurde die Hauptstadt Beirut. Dort kam es zu den heftigsten Angriffen seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz. Mehrere Viertel wurden zeitgleich bombardiert, auch während der Hauptverkehrszeit. Augenzeugen berichteten von Panik unter der Bevölkerung. In einem Stadtteil stürzte ein Wohngebäude nach einem Angriff teilweise ein.

Auch am Abend setzte Israel seine Luftangriffe fort, unter anderem in den südlichen Vororten Beiruts. Laut libanesischen Staatsmedien wurden mehrere dicht besiedelte Gebiete getroffen.

Libanon ruft Staatstrauer aus
Der libanesische Ministerpräsident Nawaf Salam rief den Donnerstag zum nationalen Trauertag aus. Öffentliche Einrichtungen sollen geschlossen bleiben, Flaggen auf Halbmast gesetzt werden. Die Angriffe hätten sich gegen „Hunderte unschuldiger, wehrloser Zivilisten“ gerichtet, erklärte Salam. Zugleich kündigte er an, alle politischen und diplomatischen Mittel zu mobilisieren, um die Angriffe zu stoppen.

Hisbollah schlägt zurück
Die Hisbollah reagierte umgehend: In der Nacht auf Donnerstag sei der Kibbuz Manara im Norden Israels beschossen worden, teilte die Miliz mit. Die Angriffe würden so lange fortgesetzt, bis die „israelisch-amerikanische Aggression“ ende.

Israels Verteidigungsminister Israel Katz sprach von einem landesweiten „Überraschungsangriff“ auf hunderte Hisbollah-Mitglieder. Es handle sich um den schwersten Schlag gegen die Miliz seit einer früheren Operation, bei der Kommunikationsgeräte von Hisbollah-Mitgliedern zur Explosion gebracht wurden.

Internationale Empörung wächst
International lösten die Angriffe scharfe Reaktionen aus. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verurteilte die israelischen Attacken „auf das Schärfste“ und forderte, die territoriale Integrität des Libanon zu wahren. In Telefonaten mit Trump und Irans Präsident Masoud Pezeshkian drängte er darauf, die Waffenruhe auch auf den Libanon auszuweiten.

Der UNO-Menschenrechtskommissar Volker Türk zeigte sich tief erschüttert. Das Ausmaß der Tötungen und Zerstörung sei „grauenhaft“, ein solches Blutbad kurz nach einer Waffenruhe „kaum zu fassen“.

Lesen Sie auch:
US-Präsident Donald Trump macht seinem Ärger darüber Luft, wie der Iran öffentlich über das ...
US-Präsident ist sauer
„Betrüger, Scharlatane“: Chaos um Friedensplan
08.04.2026
Israelische Angrife
Iran droht bereits mit Ausstieg aus der Waffenruhe
08.04.2026
Zerbrechlicher Frieden
Trotz Waffenruhe: Iran-Drohnen treffen Golfstaaten
08.04.2026

Hilfsorganisationen schlagen Alarm
Auch internationale Hilfsorganisationen äußerten scharfe Kritik. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz sprach von „verheerendem Tod und Zerstörung“ in dicht besiedelten Gebieten. Vertreter von Ärzte ohne Grenzen bezeichneten die Angriffe als „völlig inakzeptabel“ und forderten ein sofortiges Ende der Gewalt gegen Zivilisten.

Racheschwur der Miliz
Die Hisbollah bekräftigte unterdessen ihren Racheschwur: Das Blut der Opfer werde „nicht umsonst vergossen“ worden sein. Man habe das Recht, auf die Angriffe zu reagieren und Widerstand zu leisten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
09.04.2026 06:35
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf