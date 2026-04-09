„Grauenhaftes“ Blutbad trotz Waffenruhe im Libanon

Am ersten Tag nach der Waffenruhe-Vereinbarung intensivierte die israelische Armee ihre Angriffe im Libanon deutlich. Mindestens 182 Menschen wurden getötet und 890 weitere verletzt, wie das libanesische Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte. Die Zahl der Opfer könnte weiter steigen. Israel stellte klar, dass die Waffenruhe nicht für den Libanon gelte – eine Darstellung, die auch von US-Präsident Donald Trump bestätigt wurde.