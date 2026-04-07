Mehrere Tote
Istanbul: Schüsse nahe israelischem Konsulat
Drei bewaffnete Männer haben am Dienstag in der Nähe des israelischen Konsulats in Istanbul das Feuer eröffnet. Die Polizei erwiderte das Feuer, die Angreifer wurden „neutralisiert“. Medien berichten von mehreren Toten. Zwei Polizisten wurden verletzt.
Laut dem Gouverneur von Istanbul, Davut Gül, habe es drei Angreifer gegeben. Einer sei getötet, zwei weitere „neutralisiert“ worden, zitierte CNN Türk aus einem Statement des Gouverneurs. Zwei Polizisten seien bei der Schießerei im Finanzviertel der Metropole verwundet worden.
Minutenlanger Schusswechsel
Videoaufnahmen der Nachrichtenagentur Reuters zeigte Polizisten, die ihre Waffen zogen und in Deckung gingen, während Schüsse fielen. Eine Person war blutüberströmt zu sehen. Der Schusswechsel dauerte mindestens zehn Minuten.
Weiteres Material zeigte einen mutmaßlichen Angreifer, der sich zwischen geparkten weißen Polizeibussen bewegte. Er feuerte über mehrere Minuten hinweg mit einem Schnellfeuergewehr und einer Handfeuerwaffe. Auf nahe gelegenen Straßen und Grünflächen lagen zwei Leichen.
Identitäten festgestellt
Der türkische Innenminister erklärte auf X, dass man die Identität der „Terroristen“ festgestellt habe. Sie seien aus der Stadt Izmit mit einem Mietwagen nach Istanbul gereist. Einer habe Verbindungen zu einer Organisation „die Religion ausnutzt“, zitierte ihn die BBC. Bei zwei der Männer handle es sich um Brüder, von denen einer wegen Drogenhandels vorbestraft sei.
Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen im Oktober 2023 gibt es in der Umgebung des Konsulats eine starke bewaffnete Polizeipräsenz.
Keine Diplomaten vor Ort
Aktuell befinden sich keine israelischen Diplomaten in der Türkei. Laut Gouverneur Gül ist schon seit über zwei Jahren kein israelischer Diplomat mehr in dem Konsulat gewesen, das in einem Hochhaus untergebracht ist. Laut „Times of Israel“ prüft das israelische Außenministerium die Berichte.
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