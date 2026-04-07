Istanbul: Schüsse nahe israelischem Konsulat

Identitäten festgestellt

Der türkische Innenminister erklärte auf X, dass man die Identität der „Terroristen“ festgestellt habe. Sie seien aus der Stadt Izmit mit einem Mietwagen nach Istanbul gereist. Einer habe Verbindungen zu einer Organisation „die Religion ausnutzt“, zitierte ihn die BBC. Bei zwei der Männer handle es sich um Brüder, von denen einer wegen Drogenhandels vorbestraft sei.