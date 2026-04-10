Kommt jetzt das Ende der klassischen Verbrenner?

Europäische Hersteller sind bei Elektroautos und Batterietechnik ins Hintertreffen geraten. Neue Modelle, Technologien und Ausbau der Ladestruktur sollen beim Aufholen helfen. Welche Folgen der Iran-Krieg hat und wie wir in Zukunft fahren, weiß ÖAMTC Oberösterreich-Landesdirektor Harald Großauer.
Die Waffenruhe im Iran und die Öffnung der Straße von Hormuz stehen auf äußerst wackeligen Füßen. Wie lange Krieg und Ölkrise noch andauern, weiß niemand. Was das für Autofahrer bedeutet, fragte die „OÖ-Krone“ den ÖAMTC OÖ-Landesdirektor Harald Großauer.
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