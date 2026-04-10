Kommt jetzt das Ende der klassischen Verbrenner?

Die Waffenruhe im Iran und die Öffnung der Straße von Hormuz stehen auf äußerst wackeligen Füßen. Wie lange Krieg und Ölkrise noch andauern, weiß niemand. Was das für Autofahrer bedeutet, fragte die „OÖ-Krone“ den ÖAMTC OÖ-Landesdirektor Harald Großauer.