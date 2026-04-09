Mehr Tote im Heim wegen zu hohem Pflegeschlüssel?

„Es ist die permanente Abwägung, ob man über seine Grenzen geht und sich selbst überlastet, oder ob man sich selbst schützt, um nicht zusammenzubrechen“, schildert Pflegekraft Lisa F. Täglich sei sie zu Entscheidungen gezwungen worden, die fachlich und ethisch nicht vertretbar waren. Die 30-Jährige arbeitet seit zehn Jahren in dem Beruf, die letzten beiden Jahre davon im Pflegeheim Korneuburg.