Mehr Tote im Heim wegen zu hohem Pflegeschlüssel?

Zu wenige Pflegekräfte für zu viele Bewohner! Eine Angestellte des Pflegeheims Korneuburg übte Kritik und blieb ungehört. Also wurde sie lauter – und gekündigt. Arbeiterkammer und SPÖ-Landeschef Sven Hergovich stellen sich hinter die Frau. Die LGA zeichnet aber ein ganz anderes Bild und sieht „unwahre“ Behauptungen.
„Es ist die permanente Abwägung, ob man über seine Grenzen geht und sich selbst überlastet, oder ob man sich selbst schützt, um nicht zusammenzubrechen“, schildert Pflegekraft Lisa F. Täglich sei sie zu Entscheidungen gezwungen worden, die fachlich und ethisch nicht vertretbar waren. Die 30-Jährige arbeitet seit zehn Jahren in dem Beruf, die letzten beiden Jahre davon im Pflegeheim Korneuburg.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.