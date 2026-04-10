Neue schwere Vorwürfe rund um ein SOS-Kinderdorf

Als im Vorjahr Vorwürfe rund um vertuschte Misshandlungen im SOS-Kinderdorf Moosburg bekannt wurden, kam eine Lawine ins Rollen: Denn mittlerweile gibt es Anzeigen gegen mehr als 180 bekannte Tatverdächtige! Und nicht alle behaupteten Übergriffe liegen lange zurück – der untersuchte Tatzeitraum reicht bis in den Herbst 2025!
Seit dem Skandal um den pädophilen Kinderarzt Franz Wurst hat es das in Kärnten nicht mehr gegeben: In den vergangenen Monaten haben sich mehr Opfer als je zuvor mit Vorwürfen rund um das SOS-Kinderdorf in Moosburg bei den Ermittlungsbehörden gemeldet.
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