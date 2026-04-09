Hochzeits-Alarm bei Jennifer Aniston & Jim Curtis

Hollywood ist in Aufruhr: Jennifer Aniston soll laut Insidern konkrete Hochzeitspläne schmieden – und zwar fernab von Los Angeles. Mehrere Medien, darunter „The Sun“ und „RadarOnline“, berichten übereinstimmend, dass die Schauspielerin und ihr Partner Jim Curtis über eine geheime Zeremonie in Europa sprechen. Freunde rechnen jederzeit mit einer Bekanntgabe.