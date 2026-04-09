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Europa-Plan enthüllt

Hochzeits-Alarm bei Jennifer Aniston & Jim Curtis

Society International
09.04.2026 12:00
Heirats-Gerüchte um Jennifer Aniston: Plant sie eine geheime Traumhochzeit in Europa?
Heirats-Gerüchte um Jennifer Aniston: Plant sie eine geheime Traumhochzeit in Europa?(Bild: Krone KREATIV/instagram.com, stock.adobe.com)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Hollywood ist in Aufruhr: Jennifer Aniston soll laut Insidern konkrete Hochzeitspläne schmieden – und zwar fernab von Los Angeles. Mehrere Medien, darunter „The Sun“ und „RadarOnline“, berichten übereinstimmend, dass die Schauspielerin und ihr Partner Jim Curtis über eine geheime  Zeremonie in Europa sprechen. Freunde rechnen jederzeit mit einer Bekanntgabe. 

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Die 57‑jährige „Friends“-Ikone und der 50‑jährige Hypnotiseur sollen sich demnach bewusst gegen eine große Hollywood-Show entschieden haben. Statt Blitzlichtgewitter und Promi-Parade bevorzugt das Paar angeblich eine kleine Feier im engsten Kreis – irgendwo in Europa, weit weg vom Trubel.

Hochzeit ohne Hollywood-Zirkus
Es heißt, Aniston soll ihren Freunden anvertraut haben, dass sie sich eine ruhige, persönliche Trauung wünscht. Große Menschenmengen, pompöse Shows, überdimensionierte Partys – all das sei nicht mehr ihr Stil.

Stattdessen gehe es ihr um Nähe, Authentizität und echte Verbundenheit. Ein Ort in Europa – möglicherweise mit Bezug zu ihrer griechischen Herkunft – soll ganz oben auf der Liste stehen.

Beziehung mit Tiefgang
Die Beziehung wird als eine der stabilsten beschrieben, die Aniston seit Jahren geführt hat. Curtis, Hypnotiseur und Wellness‑Coach, soll ihr eine Form von emotionaler Ruhe geben, die sie lange vermisst hat.

Freunde berichten, dass die Verbindung „mühelos“ sei – ein Wort, das Aniston selbst in ihrem Umfeld mehrfach verwendet haben soll. Die beiden teilen Werte wie Achtsamkeit, Bodenständigkeit und persönliche Weiterentwicklung.

Seit ihrem ersten gemeinsamen Auftritt im September wächst die Beziehung sichtbar: Geburtstagsgrüße, Valentinstagsfotos, öffentliche Liebesbekundungen – alles deutet darauf hin, dass es ernst ist.

Verlobung? Quellen sagen: „Jederzeit möglich“
Freunde halten ein baldiges Verlobungs-Statement für absolut realistisch. Curtis soll sich von Anistons Promistatus nicht einschüchtern lassen – auch nicht von der Herausforderung, einen Verlobungsring für eine Frau mit einem Vermögen von rund 300 Millionen Dollar auszuwählen.

Aniston selbst hat mehrfach betont, dass sie kein „Diamant-Mädchen“ sei. Wichtiger als Schmuck oder ein Designer-Kleid sei ihr die Bedeutung der Ehe – und ein Fest, das sich echt anfühlt.

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Griechische Wurzeln spielen eine Rolle
Beide teilen griechische Wurzeln – ein Detail, das laut Insidern eine besondere Bedeutung für die Hochzeitsplanung hat. Schon bei ihrer ersten Hochzeit mit Brad Pitt spielte griechische Musik eine Rolle.

Nun soll sogar eine intime Feier in Griechenland im Gespräch sein. Ein Ort, der Tradition, Familie und persönliche Geschichte verbindet.

Eine Liebe, die langsam gewachsen ist
Aniston und Curtis lernten sich über gemeinsame Freunde kennen und blieben zunächst monatelang nur in Kontakt, bevor sie sich auf eine Beziehung einließen. Beide wollten es ruhig angehen lassen – ohne Druck, ohne Öffentlichkeit.

Jennifer Aniston war schon lange nicht mehr so glücklich und will mit Curtis offenbar den ...
Jennifer Aniston war schon lange nicht mehr so glücklich und will mit Curtis offenbar den nächsten Schritt gehen.(Bild: AP/Jordan Strauss)

Erst im Herbst machten sie ihre Liebe offiziell. Seitdem wirken sie wie ein eingespieltes Team: bodenständig, reflektiert, harmonisch.

Hollywood wartet – und Jennifer schweigt
Offiziell ist nichts bestätigt. Doch die Gerüchte verdichten sich, die Quellenlage ist ungewöhnlich einheitlich, und Anistons Umfeld soll bereits über mögliche Termine und Orte sprechen.

Kommt die Europa-Hochzeit? Hollywood wäre jedenfalls nicht überrascht, wenn Jennifer Aniston schon bald als Braut Schlagzeilen macht!

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