Aniston schwärmt: „Er ist etwas ganz Besonderes“

„Ganz normal und sehr freundlich“

Nun hat sich die ehemalige „Friends“-Beauty zu ihrer Beziehung geäußert und die besten Eigenschaften ihres neuen Mannes beschrieben. „Hypnose ist eine der vielen Dinge, die er macht. Er ist ziemlich außergewöhnlich und hilft vielen, vielen Menschen“, schwärmte Aniston gegenüber der „Elle“.