Aniston schwärmt: „Er ist etwas ganz Besonderes“

Erst vor wenigen Tagen hat Jennifer Aniston ihre Liebe auf Instagram ganz offiziell gemacht. In einem neuen Interview schwärmte die Hollywood-Schönheit nun zum ersten Mal über ihren Freund Jim Curtis.
Die 56-Jährige ist seit Juli mit dem Liebes-Guru, Lebensberater und Hypnotherapeuten liiert. Anfang dieses Monats machten sie ihre Beziehung auf Instagram offiziell – mit einem Foto, auf dem Aniston und Curtis in einer innigen Umarmung zu sehen sind.
„Ganz normal und sehr freundlich“
Nun hat sich die ehemalige „Friends“-Beauty zu ihrer Beziehung geäußert und die besten Eigenschaften ihres neuen Mannes beschrieben. „Hypnose ist eine der vielen Dinge, die er macht. Er ist ziemlich außergewöhnlich und hilft vielen, vielen Menschen“, schwärmte Aniston gegenüber der „Elle“.
Und weiter: „Er ist etwas ganz Besonderes, ganz normal und sehr freundlich und möchte Menschen helfen, zu heilen, ihre Traumata und Stagnation zu überwinden und Klarheit zu erlangen. Es ist etwas Wunderschönes, sein Leben dafür einzusetzen.“
Liebes-Outing auf Instagram
Aniston, die zuvor mit dem Schauspieler Brad Pitt verheiratet war und von 2015 bis 2018 mit Justin Theroux, sorgte erstmals für Gerüchte über eine Romanze mit Curtis, als die beiden über das Wochenende des 4. Juli gemeinsam Urlaub auf Mallorca machten.
Nachdem Aniston ihre Beziehung auf Instagram offiziell gemacht hatte, ging auch Curtis mit weiteren Pärchenbildern auf seinem Profil an die Öffentlichkeit. Und schwärmte in höchsten Tönen über seine neue Liebe: „Wenn das ein Traum ist, möchte ich nicht aufwachen.“
