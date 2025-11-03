Vorteilswelt
Süßes Liebes-Outing!

Aniston kuschelt auf Insta mit Freund Jim Curtis

Society International
03.11.2025 09:05
Was für ein romantisches Liebes-Outing! Jennifer Aniston zeigte sich auf Instagram erstmals mit ...
Was für ein romantisches Liebes-Outing! Jennifer Aniston zeigte sich auf Instagram erstmals mit ihrem neuen Freund Jim Curtis.(Bild: instagram.com/jenniferaniston)

Endlich ist es offiziell! Jennifer Aniston hat auf Instagram ihr allererstes Liebes-Posting abgesetzt und zeigt sich darin beim Kuscheln mit ihrem neuen Freund, dem Love-Guru Jim Curtis.

Getuschelt wird über eine neue Liebe von Jennifer Aniston ja schon seit Monaten, doch jetzt machte es die Schauspielerin endlich offiziell. Und zwar mit einem gemeinsamen Foto auf Instagram.

Er lässt Anistons Herz höher schlagen
Zu sehen ist darauf Jim Curtis, der mit einem breiten Lächeln im Gesicht im Vordergrund steht, während Aniston ihren Freund von hinten umarmt und ebenfalls ein Lächeln auf den Lippen trägt.

Sehen Sie hier das erste Liebes-Posting von Jennifer Aniston mit Jim Curtis:

Zu dem Schnappschuss verriet die 56-Jährige auch den Grund, warum sie ausgerechnet diesen Zeitpunkt für ihr Liebes-Outing gewählt hatte. Das Posting ist nämlich auch ein Geburtstagsgruß: „Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe.“ Um dann noch das Wort „hochgeschätzt“ sowie ein rotes Herz hinzuzufügen.

„Ein wunderschönes Paar“
Für ihr Liebes-Posting erhielt Aniston von ihren Freunden, darunter Miranda Kerr oder Jenna Dewan, und Followern zahlreiche Herzchen. „Ein wunderschönes Paar. Heilende, gütige Engel“, schrieb Amy Schumer zudem.

Gerüchte um eine Beziehung zwischen Aniston und Curtis, der Autor und Hypnotherapeut ist, gibt es bereits seit Juli. Damals wurden die beiden zum ersten Mal gemeinsam im Urlaub gesichtet. Später verdichteten sich die Gerüchte, nachdem das Paar unter anderem beim Dinner mit Anistons Freunden Jason Bateman und Courteney Cox erwischt wurde. 

Im September unterstützte Curtis schließlich Aniston bei der Premiere der vierten Staffel von „The Morning Show“. Einen gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt gab es damals allerdings nicht.

