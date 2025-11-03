Aniston kuschelt auf Insta mit Freund Jim Curtis

„Ein wunderschönes Paar“

Für ihr Liebes-Posting erhielt Aniston von ihren Freunden, darunter Miranda Kerr oder Jenna Dewan, und Followern zahlreiche Herzchen. „Ein wunderschönes Paar. Heilende, gütige Engel“, schrieb Amy Schumer zudem.

Gerüchte um eine Beziehung zwischen Aniston und Curtis, der Autor und Hypnotherapeut ist, gibt es bereits seit Juli. Damals wurden die beiden zum ersten Mal gemeinsam im Urlaub gesichtet. Später verdichteten sich die Gerüchte, nachdem das Paar unter anderem beim Dinner mit Anistons Freunden Jason Bateman und Courteney Cox erwischt wurde.