Ohne Eier keine Babys – Nachwuchs bleibt heuer aus

Doch daraus dürfte nichts werden. Zwar sitzen derzeit zwei Tiere im Nest, gebrütet wird jedoch nicht. Immer wieder kam es zuletzt zu Revierkämpfen mit anderen Störchen. „Plötzlich waren vier Störche da, einer hat sich schließlich durchgesetzt und blieb“, erzählt Nachbar und „Storchenflüsterer“ Hans Beisteiner. Für ihn steht fest: „Da brütet niemand.“