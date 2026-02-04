Forscher filmen seltene Riesen-Qualle in Tiefsee

Nahrung für Tausende Jahre

In fast vier Kilometern Tiefe machte das Forschungsteam eine weitere interessante Entdeckung: den ersten Walfall so weit unter der Meeresoberfläche. Walfälle sind Stellen am Boden, an denen ein Wal nach seinem Tod landet. Sie sind für kleinere Meeresbewohner wie Tintenfische, Haie oder Krabben eine wahre Freude, weil sie Nahrung bieten – für Tausende von Jahren.