Tiefseewurm sieht aus wie Paar falscher Wimpern

Proteinstrukturen lassen Borsten leuchten

Das gefilmte Exemplar ist biolumineszierend (als Biolumineszenz wird in der Biologie die Fähigkeit von Lebewesen bezeichnet, selbst oder mithilfe von Symbionten Licht zu erzeugen). Es hat in seinen Borsten Proteinstrukturen, die diese schillernd lassen, so Experten.