Forscher produzieren Tasche aus Dinosaurier-Leder

Eine Tasche aus dem Leder des Tyrannosaurus Rex? Das klingt eigentlich unmöglich, doch Wissenschaftler und Designer haben es tatsächlich geschafft, eine Tasche aus Dino-Leder herzustellen – mithilfe der Fossilien des T-Rex.
Seit Millionen Jahren ist der Tyrannosaurus Rex ausgestorben, die Faszination für die Dinosaurier lebt bis heute. Jetzt ist es Forschenden gelungen, die Haut des wohl bekanntesten Dinosauriers im Labor nachzubauen. Daraus wurde eine Handtasche aus Dino-Leder produziert, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.
„Es gab viele technische Herausforderungen“, erzählte Thomas Mitchell, Chef des Genomtechnik-Unternehmens Organoid, einem der drei Unternehmen hinter der Tasche. Den Forschenden gelang es, aus den T-Rex-Fossilien Kollagen zu extrahieren. Kollagene sind Strukturproteine, die zum Beispiel in Knochen, Sehnen oder in Schichten der Haut vorkommen.
Hier sehen Sie Bilder der Tasche:
Das Dino-Kollagen fügten die Forschenden dann in die Zelle eines Tieres ein. Das ermöglichte die Züchtung von Gewebe. Die Haut, die so entstand, wurde dann ganz klassisch gegerbt und zu einer blau-grünen Handtasche verarbeitet „Ich glaube, das ist das, was bisher am nächsten an einem echten T-Rex herankommt und wahrscheinlich jemals herankommen wird“, sagte Mitchell über das laborgezüchtete Leder.
Kritik an Dino-Leder
Innerhalb der Wissenschaft wird aber auch Kritik laut an der Dino-Tasche. Das Kollagen aus den T-Rex-Fossilien stamme aus Knochen und nicht aus der Haut, sagte Thomas R. Holtz Junior. Selbst wenn perfekt passende Proteine verwendet werden, könne man damit keine Oberflächenstruktur züchten, die für tierisches Leder so charakteristisch sei, kritisierte der Paläontologe an der University of Maryland.
Bis Anfang Mai ist die Tasche im Art Zoo Museum in Amsterdam ausgestellt, danach soll sie versteigert werden. Laut Berichten soll der Startpreis bei umgerechnet mehr als 428.000 Euro liegen.
Mammut-Schaf-Fleischbällchen
Organioid und die Kreativagentur VML, die beide an der Produktion der Dino-Leder-Tasche beteiligt waren, haben schon einmal ein ähnliches Experiment umgesetzt. 2023 stellten sie ein Fleischbällchen her, indem sie die DNA eines Wollmammuts und Schafszellen kombinierten.
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