Forscher produzieren Tasche aus Dinosaurier-Leder

Kritik an Dino-Leder

Innerhalb der Wissenschaft wird aber auch Kritik laut an der Dino-Tasche. Das Kollagen aus den T-Rex-Fossilien stamme aus Knochen und nicht aus der Haut, sagte Thomas R. Holtz Junior. Selbst wenn perfekt passende Proteine verwendet werden, könne man damit keine Oberflächenstruktur züchten, die für tierisches Leder so charakteristisch sei, kritisierte der Paläontologe an der University of Maryland.