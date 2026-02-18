Dinosaurier-Fossil mit Stacheln in China entdeckt

In China haben Wissenschaftler 125 Millionen Jahre alte, außergewöhnlich gut erhaltenen, versteinerten Überreste eines Dinosauriers (Bild oben) der Gattung Iguanodon entdeckt, der bis dato unbekannte Eigenschaft dieser Gattung aufweist.
Mithilfe von Röntgenscans und hochauflösenden histologischen Schnitten untersuchten die Forscher versteinerte Hautzellen, die seit 125 Millionen Jahren erhalten geblieben waren, und deckten dabei die Struktur hohler Hautstacheln auf. Diese Strukturen, die einen Großteil des Körpers des Tieres bedeckten, sind bislang noch bei keinem Dinosaurier entdeckt worden.
Einzigartige evolutionäre Innovation
Die Wissenschaftler benannten die neue Art zu Ehren von Dong Zhiming, einem Pionier der chinesischen Paläontologie, Haolong dongi. Der stachelige Dinosaurier war laut den Forschern ein Pflanzenfresser und lebte unter dem Druck kleiner fleischfressender Dinosaurier. Seine Fortsätze, die in ihrer abschreckenden Funktion mit denen von Stachelschweinen vergleichbar sind, stellen eine einzigartige evolutionäre Innovation dar.
Möglicherweise haben die Stacheln auch eine Rolle bei der Thermoregulation der Tiere oder bei deren sensorischer Wahrnehmung gespielt, berichteten Forscher der französischen Forschungseinrichtung CNRS (Centre national de la recherche scientifique) erst kürzlich im Fachjournal „Nature Ecology & Evolution“.
Bis dato gab es keinerlei Hinweise auf die Existenz solcher Stacheln bei Dinosauriern. Da es sich bei der neu entdeckten Haolong-dongi-Exemplar um ein Jungtier handelt, müsse aber noch geklärt werden, ob die Stacheln auch bei ausgewachsenen Tieren vorhanden waren, so die Wissenschaftler.
