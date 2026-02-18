Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unbekannte Eigenschaft

Dinosaurier-Fossil mit Stacheln in China entdeckt

Wissen
18.02.2026 12:12
Künstlerische Darstellung: So dürfte der neu entdeckte Saurier ausgesehen haben.
Künstlerische Darstellung: So dürfte der neu entdeckte Saurier ausgesehen haben.(Bild: © CNRS/Fabio Manucci)
Porträt von Wilhelm Eder
Von Wilhelm Eder

In China haben Wissenschaftler 125 Millionen Jahre alte, außergewöhnlich gut erhaltenen, versteinerten Überreste eines Dinosauriers (Bild oben) der Gattung Iguanodon entdeckt, der bis dato unbekannte Eigenschaft dieser Gattung aufweist.

0 Kommentare

Mithilfe von Röntgenscans und hochauflösenden histologischen Schnitten untersuchten die Forscher versteinerte Hautzellen, die seit 125 Millionen Jahren erhalten geblieben waren, und deckten dabei die Struktur hohler Hautstacheln auf. Diese Strukturen, die einen Großteil des Körpers des Tieres bedeckten, sind bislang noch bei keinem Dinosaurier entdeckt worden.

Einzigartige evolutionäre Innovation 
Die Wissenschaftler benannten die neue Art zu Ehren von Dong Zhiming, einem Pionier der chinesischen Paläontologie, Haolong dongi. Der stachelige Dinosaurier war laut den Forschern ein Pflanzenfresser und lebte unter dem Druck kleiner fleischfressender Dinosaurier. Seine Fortsätze, die in ihrer abschreckenden Funktion mit denen von Stachelschweinen vergleichbar sind, stellen eine einzigartige evolutionäre Innovation dar.

Die Forscher mit den versteinerten Überresten der neu entdeckten Dinosaurier-Gattung
Die Forscher mit den versteinerten Überresten der neu entdeckten Dinosaurier-Gattung(Bild: CNRS)

Möglicherweise haben die Stacheln auch eine Rolle bei der Thermoregulation der Tiere oder bei deren sensorischer Wahrnehmung gespielt, berichteten Forscher der französischen Forschungseinrichtung CNRS (Centre national de la recherche scientifique) erst kürzlich im Fachjournal Nature Ecology & Evolution“.

Lesen Sie auch:
Nach ersten Analysen könnten die Abdrücke von Prosauropoden stammen, frühen pflanzenfressenden ...
Zufallsfund begeistert
Tausende Dinosaurierspuren in Lombardei entdeckt
16.12.2025

Bis dato gab es keinerlei Hinweise auf die Existenz solcher Stacheln bei Dinosauriern. Da es sich bei der neu entdeckten Haolong-dongi-Exemplar um ein Jungtier handelt, müsse aber noch geklärt werden, ob die Stacheln auch bei ausgewachsenen Tieren vorhanden waren, so die Wissenschaftler.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
18.02.2026 12:12
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
196.044 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.784 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
117.346 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1434 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1217 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1148 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Mehr Wissen
Unbekannte Eigenschaft
Dinosaurier-Fossil mit Stacheln in China entdeckt
Heirat überschätzt?
Neue Studie stellt alte Beziehungsregeln infrage
Längster Sedimentkern
Forscher bohren in Rekordtiefe unter Antarktis-Eis
Gefährliche Gerinnsel
Forscher lösen tödliches Rätsel nach COVID-Impfung
Wegen Aggro-Männchen
Schildkröten-Weibchen stürzen sich von Klippe
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf