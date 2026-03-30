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Drogentest von Ungarns Oppositionschef negativ

Außenpolitik
30.03.2026 19:05
Oppositionschef Péter Magyar trat nach entsprechenden Vorwürfen die Offensive nach vorne an und ...
Oppositionschef Péter Magyar trat nach entsprechenden Vorwürfen die Offensive nach vorne an und ließ in Wien einen Drogentest erstellen. Nun ist das Ergebnis da (siehe kl. Bild oben).(Bild: Krone KREATIV/AFP/ATTILA KISBENEDEK, Screenshot facebook.com/peter.magyar.102)
Porträt von Gabor Agardi
Von Gabor Agardi

Der ungarische Oppositionschef Péter Magyar trat nach entsprechenden Vorwürfen die Offensive nach vorn an und ließ in Wien einen Drogentest erstellen. Nun ist das für ihn erfeuliche Ergebnis da.

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„Das österreichische Fachlabor hat zu 100 Prozent bestätigt, dass ich keinerlei Drogen – und zwar mehrere zurückliegende Monate – konsumiert habe“, frohlockte der 45-jährige Herausforderer von Ministerpräsident Viktor Orbán auf seiner Facebookseite und präsentierte stolz den zweiseitigen Befund des Forensisch-Toxikologischen Labors in Wien-Meidling. Gleichzeitig unterstrich Magyar, dass es sich „nicht um einen Schnelltest“ gehandelt habe. Vielmehr seien seine Haar- und Urinproben von einem auf Drogen-, Alkohol- und Medikamentennachweis spezialisierten Labor durchgeführt worden, welches auch von Gerichten und Behörden in Österreich engagiert werde.

„Eine weitere Lüge wurde entlarvt“, erklärte der Vorsitzende der Tisza-Partei und kündigte für seinen möglichen Wahlsieg regelmäßige Drogentests für Parlamentsabgeordnete und Regierungsmitglieder an.

Anzeige wegen Erpressungsversuch
Der 45-Jährige hatte vor zwei Jahren mit Orbáns Fidesz-Partei gebrochen und könnte seinen früheren Parteifreund nach 16 Jahren vom Thron stoßen. Im Finale wird der Wahlkampf jedenfalls immer schmutziger. Magyar machte im Februar öffentlich, mit einem (noch immer nicht veröffentlichten) Sexvideo erpresst zu werden – und erstattete Anzeige.

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Bei den pikanten Aufnahmen in einer Budapester Wohnung geht es neben körperlicher Intimität mit seiner Ex-Freundin auch um mutmaßlichen Drogenkonsum. Diesen haben vor allem Aussagen von Personen, in derselben Wohnung im Wohnzimmer eine Party gefeiert hatten, nahegelegt. So sei „weißes Pulver“ am Wohnzimmertisch gelegen, das später angeblich auch seinen Weg aufs Nachtkästchen im Schlafzimmer fand, wurde ein Augenzeuge von damals in ungarischen Medien zitiert. Die Feier mit Parteiaktivisten fand übrigens im August 2024 statt.

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