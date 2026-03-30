Drogentest von Ungarns Oppositionschef negativ

Bei den pikanten Aufnahmen in einer Budapester Wohnung geht es neben körperlicher Intimität mit seiner Ex-Freundin auch um mutmaßlichen Drogenkonsum. Diesen haben vor allem Aussagen von Personen, in derselben Wohnung im Wohnzimmer eine Party gefeiert hatten, nahegelegt. So sei „weißes Pulver“ am Wohnzimmertisch gelegen, das später angeblich auch seinen Weg aufs Nachtkästchen im Schlafzimmer fand, wurde ein Augenzeuge von damals in ungarischen Medien zitiert. Die Feier mit Parteiaktivisten fand übrigens im August 2024 statt.