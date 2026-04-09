Demenzkranke: Bis 2050 steigt die Zahl drastisch

Für einen 82-jährigen Grazer kam vor zwei Wochen in Graz-Gösting jede Hilfe zu spät. Der Mann starb bei einem tragischen Unfall. Er wurde von einem Lkw unbemerkt 1,6 Kilometer mitgeschleift. Zuvor hatte er mehrmals – ohne auf den Verkehr zu achten – die Straße überquert. Er litt unter Demenz.