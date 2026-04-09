Demenzkranke: Bis 2050 steigt die Zahl drastisch

In der Steiermark leben rund 22.000 Personen mit Demenz, bis 2050 soll sich die Zahl auf 35.000 erhöhen. Wie wichtig eine richtige Diagnose ist, welche Art „Vorbeugung“ jeder selbst treffen kann und wo auch Angehörige Hilfe in der belastenden Situation finden.
Für einen 82-jährigen Grazer kam vor zwei Wochen in Graz-Gösting jede Hilfe zu spät. Der Mann starb bei einem tragischen Unfall. Er wurde von einem Lkw unbemerkt 1,6 Kilometer mitgeschleift. Zuvor hatte er mehrmals – ohne auf den Verkehr zu achten – die Straße überquert. Er litt unter Demenz.
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