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Polizei sucht Zeugen

Unfalltod von Grazer (82): Heftige neue Details

Steiermark
29.03.2026 20:16
Hier soll sich der tödliche Unfall ereignet haben.
Hier soll sich der tödliche Unfall ereignet haben.(Bild: Steirerkrone)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Jener 82-jährige Pensionist, der am Freitag in Graz-Gösting von einem Lkw und anderen Autos überrollt wurde und so ums Leben kam, soll zuvor 1,6 Kilometer mitgeschleift worden sein.

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Am Freitagnachmittag ist ein 82-jähriger Mann in Graz auf tragische Weise bei einem Verkehrsunfall gestorben. Der Pensionist, der wohl dement war, soll auf der Wiener Straße auf Höhe der Hausnummer 265 versucht haben, die Straße zu überqueren. Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei dürfte er dies wiederholt getan haben, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. 

Der Mann wurde dabei von einem Lkw (gelenkt von einem 21-Jährigen aus Leoben) erfasst und unter diesen eingeklemmt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, dürfte sich der Körper erst nach 1,6 Kilometern (!) vom Fahrzeug gelöst haben und auf die Fahrbahn gefallen sein. Mehrere nachfolgende Pkws konnten dem Körper nicht ausweichen und dürften ihn ebenso überrollt haben.

Die Polizei ersucht nun um Hinweise: Personen, die am 27. März gegen 15 Uhr im Bereich der Wiener Straße 265 einen älteren, offenbar orientierungslosen Mann beim Überqueren der Fahrbahn oder einen Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter: 059133/654100

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