Unfalltod von Grazer (82): Heftige neue Details

Der Mann wurde dabei von einem Lkw (gelenkt von einem 21-Jährigen aus Leoben) erfasst und unter diesen eingeklemmt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, dürfte sich der Körper erst nach 1,6 Kilometern (!) vom Fahrzeug gelöst haben und auf die Fahrbahn gefallen sein. Mehrere nachfolgende Pkws konnten dem Körper nicht ausweichen und dürften ihn ebenso überrollt haben.

Die Polizei ersucht nun um Hinweise: Personen, die am 27. März gegen 15 Uhr im Bereich der Wiener Straße 265 einen älteren, offenbar orientierungslosen Mann beim Überqueren der Fahrbahn oder einen Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter: 059133/654100