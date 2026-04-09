„Finanzfuchs“ steigt bei Schönbrunn-Turnier ein

Neben den internationalen Stars des Springreitsports darf auch heuer wieder der sportliche Nachwuchs vor dem Schloss Schönbrunn aufgaloppieren. Für dieses Herzensanliegen der Veranstalter wurde nun ein neuer Sponsor gefunden.
Mit der Finanzfuchsgruppe unter der Führung von Christian Mattasits gewinnt die Longines Global Champions Tour Vienna vor dem Schloss Schönbrunn einen Partner, der seinen Fokus klar auf die Förderung junger Talente legt.
U25-Tour mit neuem Sponsor
Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht der U25-Bewerb, der Nachwuchsreiterinnen und -reitern gezielt den Übergang in den internationalen Spitzensport ermöglicht. Schloss Schönbrunn gilt als eine der spektakulärsten Kulissen in der weltweit ausgetragenen Longines Global Champions Tour, für die jungen Talente ist die Teilnahme daher ein besonderes Erlebnis.
„Zwischen Nachwuchsbewerben und internationaler Spitze entscheidet sich, ob sich Talent langfristig durchsetzt. Genau hier setzt der U25-Bewerb an. Mit der Finanzfuchsgruppe gewinnen wir einen Partner, der diesen Übergang nicht nur versteht, sondern gezielt stärkt“, freuen sich Sonja Klima und Helmut Morbitzer, Veranstalter der LGCT Vienna Schloss Schönbrunn.
Nachwuchsförderung im internationalen Spitzensport
Die Finanzfuchsgruppe verfügt über umfassende Erfahrung in der Unterstützung junger Talente und bringt Expertise aus mehreren Disziplinen mit: von der MEHRLEBEN U18 European Championship im Tennis über das Engagement in der Handball Liga Austria mit MEHRLEBEN HANDBALL 3BEAT bis zum Finns Future Cup.
Darüber hinaus unterstützt die Finanzfuchsgruppe mehrere Athletinnen und Athleten aus unterschiedlichen Sportarten individuell auf ihrem Leistungsweg. „Wer Nachwuchs ernsthaft fördern will, muss ihn auf jene Bühne bringen, auf der sich das Leistungsniveau entscheidet. Es geht darum, konkrete Chancen zu ermöglichen. Die Longines Global Champions Tour Vienna vor dem Schloss Schönbrunn bietet dafür den richtigen Rahmen“, sagt Christian Mattasits, CEO der Finanzfuchsgruppe. Dieses klare Bekenntnis zur Nachwuchsförderung setzt die Finanzfuchsgruppe nun gezielt im internationalen Reitsport fort.
Erste Starter sind bereits fixiert
Im Rahmen der Partnerschaft übernimmt die Finanzfuchsgruppe die Förderung des U25-Bewerbs bei der LGCT Vienna Schloss Schönbrunn. Der Bewerb ist bewusst im unmittelbaren Umfeld der internationalen Top-Klassen angesetzt und schafft damit eine direkte Verbindung zwischen etablierten Größen des Reitsports und der nächsten Generation.
Die „Krone“ ist auch heuer wieder als Partner der Longines Global Champions Tour Vienna mit an Bord, im „Krone“-Ticketshop können Sie bereits Tickets für das Reitsportevent vor dem Schloss Schönbrunn erwerben!
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