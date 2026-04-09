„Finanzfuchs“ steigt bei Schönbrunn-Turnier ein

Darüber hinaus unterstützt die Finanzfuchsgruppe mehrere Athletinnen und Athleten aus unterschiedlichen Sportarten individuell auf ihrem Leistungsweg. „Wer Nachwuchs ernsthaft fördern will, muss ihn auf jene Bühne bringen, auf der sich das Leistungsniveau entscheidet. Es geht darum, konkrete Chancen zu ermöglichen. Die Longines Global Champions Tour Vienna vor dem Schloss Schönbrunn bietet dafür den richtigen Rahmen“, sagt Christian Mattasits, CEO der Finanzfuchsgruppe. Dieses klare Bekenntnis zur Nachwuchsförderung setzt die Finanzfuchsgruppe nun gezielt im internationalen Reitsport fort.