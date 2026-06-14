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Wiener der Woche

Museum holt Wünsche der Menschen vor den Vorhang

Wien
14.06.2026 11:00
Die Herausgeber: Antonia Plessing, Eva Meran, Monika Sommer, Nora Sternfeld und Markus Fösl ...
Die Herausgeber: Antonia Plessing, Eva Meran, Monika Sommer, Nora Sternfeld und Markus Fösl (v.l.).(Bild: David Tiefenthaler)
Porträt von Lisa Schinagl
Von Lisa Schinagl

Ein Buch und eine Ausstellung halten die Vorstellungen der Passanten über den Wiener Heldenplatz im Haus der Geschichte fest. Dahinter stecken viele Gespräche mit teils forschrittlichen, aber auch ungewöhnlichen Gedanken.

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Vier Sommer lang fragte das Vermittlerteam des Hauses der Geschichte Hunderte Menschen im Rahmen des Projekts „Bewegtes Museum“ nach der Bedeutung und ihren Wünschen für den geschichtsträchtigen Heldenplatz. Viele sehnen sich nach mehr Aufenthaltsmöglichkeiten in Form von Bänken oder Hängematten und mehr Grünflächen, geht aus den Umfragen hervor. Einige würden sich auch über häufigere Konzerte wie Veranstaltungen freuen und finden zudem, Autos seien hier Fehl am Platz.

So mancher wurde kreativer. Drei Männer könnten sich einen Basketballplatz gut am Heldenplatz vorstellen. Als Gegenmittel für die Sommerhitze schlägt ein Passant überdies einen Pool vor.

Poolparty am Heldenplatz?
Und zu einer guten Poolparty gehört eine Bar. Auch das würde er sich für den Heldenplatz wünschen. Als gelungene Umgestaltung empfindet ein Feinschmecker außerdem ein Gemüse- oder Beerenfeld – wo sich jeder bedienen kann, versteht sich. 

Diese Männer wünschen sich ein Basketballplatz
Diese Männer wünschen sich ein Basketballplatz(Bild: hdgö)

Und was geschieht nun mit den diversen Überlegungen? Sie werden via einer Web-Ausstellung und in einem Buch vor den Vorhang geholt. Dahinter stecken die Kulturvermittler Antonia Plessing, Markus Fösl, Eva Meran sowie Monika Sommer, Gründungsdirektorin des Hauses der Geschichte, und Kunstpädagogin Nora Sternfeld.

Mit ihrem Projekt wollten sie aufzeigen, dass der historische Platz als „lebendiger sozialer Raum verstanden wird“, allerdings von den Nutzern nur begrenzt mitgestaltet werden kann. 

Dahinter scheint also auch ein versteckter Aufruf an die Politik zu stecken, sich den Wünschen der Wiener anzunehmen. Das macht sie zu unseren Wienern der Woche. Und, weil sie getan haben, was im alltäglichen Trubel gerne untergeht: Genau zu zuhören. 

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