Museum holt Wünsche der Menschen vor den Vorhang

Vier Sommer lang fragte das Vermittlerteam des Hauses der Geschichte Hunderte Menschen im Rahmen des Projekts „Bewegtes Museum“ nach der Bedeutung und ihren Wünschen für den geschichtsträchtigen Heldenplatz. Viele sehnen sich nach mehr Aufenthaltsmöglichkeiten in Form von Bänken oder Hängematten und mehr Grünflächen, geht aus den Umfragen hervor. Einige würden sich auch über häufigere Konzerte wie Veranstaltungen freuen und finden zudem, Autos seien hier Fehl am Platz.