„Nehmen Verantwortung gegenüber den Pferden ernst“

Als Veranstalter – ob beim Linzer Pferdefestival oder der Longines Global Champions Tour Vienna – ist ihn daher klar: „Respektvoller Umgang mit den Tieren steht an erster Stelle. Das LGCT Vienna ist bewusst so gestaltet, dass Besucherinnen und Besucher jederzeit die Möglichkeit haben, sich selbst ein Bild zu machen: nicht nur vom Sport selbst, sondern auch von den Abläufen dahinter. In Schloss Schönbrunn etwa ist ein freier Blick auf den Abreitplatz, wo sich alle Teilnehmenden mit ihren Pferden vor dem Start vorbereiten, ausdrücklich Teil des Konzepts.“