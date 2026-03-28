„Nehmen Verantwortung gegenüber den Pferden ernst“

„Eine schwierige Phase“ attestierte Verbandspräsidentin Elisabeth Max-Theurer dem Pferdesport aktuell. Beim hochkarätigen Springreitturnier vor dem Schloss Schönbrunn steht daher das Wohl der Tiere an erster Stelle, betonte Veranstalter Helmut Morbitzer gegenüber der „Krone“: „Wir unterstützen den Appell der Präsidentin.“
„Wir müssen uns bemühen, schöne Bilder zu zeigen. Es sind auch die Reiter und die Funktionäre gefordert, sonst wackelt unser Status – auch auf olympischem Niveau!“, mahnte Max-Theurer vergangene Woche bei einer Pressekonferenz des Österreichischen Pferdesportverbandes.
Helmut Morbitzer, Veranstalter der Longines Global Champions Tour Vienna und ehemaliger Olympiateilnehmer (Atlanta 1996), unterstreicht daher in einer Stellungnahme gegenüber der „Krone“, wie zentral Verantwortung, Transparenz und konkrete Maßnahmen bei Veranstaltungen wie jener vor dem Schloss Schönbrunn sind.
„Unterstützen Appell der Präsidentin“
Wer mit Tieren arbeitet, trägt Verantwortung, betont der frühere Top-Reiter. Dies umfasst weit mehr als sportliche Leistung. „Deshalb unterstütze ich den Appell der Präsidentin ausdrücklich: Ein gutes Image entsteht nicht durch schöne Worte, sondern durch gelebte Haltung und verantwortungsvolles Handeln“, so Morbitzer.
Als Veranstalter – ob beim Linzer Pferdefestival oder der Longines Global Champions Tour Vienna – ist ihn daher klar: „Respektvoller Umgang mit den Tieren steht an erster Stelle. Das LGCT Vienna ist bewusst so gestaltet, dass Besucherinnen und Besucher jederzeit die Möglichkeit haben, sich selbst ein Bild zu machen: nicht nur vom Sport selbst, sondern auch von den Abläufen dahinter. In Schloss Schönbrunn etwa ist ein freier Blick auf den Abreitplatz, wo sich alle Teilnehmenden mit ihren Pferden vor dem Start vorbereiten, ausdrücklich Teil des Konzepts.“
Auch Co-Veranstalterin Sonja Klima, die sich seit Jahren konsequent für den Tierschutz einsetzt, unterstreicht diesen Anspruch: „Das Wohl der Tiere hat oberste Priorität. Deshalb wird alles getan, um sicherzustellen, dass mit den Pferden verantwortungsvoll umgegangen wird.“
„Der Pferdesport steht in der Pflicht, seiner Verantwortung gegenüber den Tieren konsequent gerecht zu werden. Diese Verantwortung nehmen wir ernst und ermutigen alle Beteiligten, diesen Weg gemeinsam zu gehen„, ergänzt Morbitzer.
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