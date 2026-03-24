Event-Preis für Schloss Schönbrunn und Reitturnier

„Internationale Auszeichnungen sind für uns eine ganz besondere Ehre und bestätigen unseren Anspruch, höchste Standards zu setzen. Dass wir sowohl als historische Location als auch mit einem internationalen Event ausgezeichnet wurden, zeigt eindrucksvoll die Stärke dieser einzigartigen Kombination. Die Awards sind für uns Ansporn, unsere Arbeit kontinuierlich weiterzuentwickeln und neue Maßstäbe in der internationalen Eventwelt zu setzen. Mein besonderer Dank gilt Anita Iser-Wieser und ihrem engagierten Team sowie allen Partnern, die mit ihrer Leidenschaft und Expertise diesen herausragenden Erfolg möglich gemacht haben“, so Klaus Panholzer, Geschäftsführer der Schönbrunn Group, der die Auszeichnung persönlich in London entgegennahm.