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Hohe Auszeichnung

Event-Preis für Schloss Schönbrunn und Reitturnier

Wien
24.03.2026 16:40
Hochkarätiger Pferdesport vor historischer Kulisse – die Longines Global Champions Tour gastiert ...
Hochkarätiger Pferdesport vor historischer Kulisse – die Longines Global Champions Tour gastiert auch 2026 wieder vor dem Schloss Schönbrunn.(Bild: Sophie Hartl)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Bei den Prestigious Star Awards in London wurde das Schloss Schönbrunn, eines von Wiens schönsten Wahrzeichen, mit dem ersten Platz als Eventlocation ausgezeichnet. Gleichzeitig sichert sich die Longines Global Champions Tour Vienna den 2. Platz in der Kategorie Event Excellence. Das hochkarätige Springreitturnier wird auch 2026 wieder stattfinden – mit der „Krone“ als Partner.

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Die Orangerie von Schloss Schönbrunn ist im Rahmen der Prestigious Star Awards 2026 in London als „Best Reception Venue“ mit dem 1. Platz ausgezeichnet worden. Auch die Longines Global Champions Tour Vienna wurde bei dem international ausgerichteten Branchenformat gewürdigt und unterstreicht damit die wachsende Sichtbarkeit Wiens als Standort für hochwertige Live-Erlebnisse an der Schnittstelle von Kulturerbe, Hospitality und Spitzensport.

Globales Fest der Premium-Eventlocations
Die Preisverleihung fand am 20. März 2026 bei London’s Grand Ball statt. Die Prestigious Star Awards verstehen sich als globales Format für Premium-Eventlocations und Eventdienstleister. Jährlich werden demnach mehr als 2000 Veranstaltungsorte gesichtet, rund 200 nominiert, pro Kategorie drei Finalisten ausgewählt sowie jeweils ein Sieger und ein „Highly Commended“-Platzierter bestimmt.

Für die Schönbrunn Group ist die Auszeichnung ein weiterer Beleg für die internationale Positionierung als außergewöhnliche Veranstaltungsadresse mit historischer Strahlkraft und professioneller Eventinfrastruktur. Auf der Award-Plattform wird Schönbrunn als Veranstaltungsort mit barocker Architektur, repräsentativen Räumen und breiter Einsatzmöglichkeit für Galaformate, Empfänge und Corporate Events präsentiert.

Longines Global Champions Tour Vienna ausgezeichnet
Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält die Verbindung mit der Longines Global Champions Tour Vienna, die von 24. bis 27. September 2026 in den Ehrenhof von Schloss Schönbrunn zurückkehrt. Das Format positioniert sich als Station der internationalen Tour mit Teamwettbewerb der GCL und dem Longines Global Champions Tour Grand Prix von Wien. Die Ticketstruktur reicht von Arena-Tickets ab 35 Euro bis zu höherwertigen Kategorien und unterstreicht die klare Premium-Ausrichtung der Veranstaltung.

Die „Krone“ ist auch 2026 wieder als Partner der Longines Global Championship Tour vor dem ...
Die „Krone“ ist auch 2026 wieder als Partner der Longines Global Championship Tour vor dem Schloss Schönbrunn dabei.(Bild: Stefano Grasso/LGCT)

„Internationale Auszeichnungen sind für uns eine ganz besondere Ehre und bestätigen unseren Anspruch, höchste Standards zu setzen. Dass wir sowohl als historische Location als auch mit einem internationalen Event ausgezeichnet wurden, zeigt eindrucksvoll die Stärke dieser einzigartigen Kombination. Die Awards sind für uns Ansporn, unsere Arbeit kontinuierlich weiterzuentwickeln und neue Maßstäbe in der internationalen Eventwelt zu setzen. Mein besonderer Dank gilt Anita Iser-Wieser und ihrem engagierten Team sowie allen Partnern, die mit ihrer Leidenschaft und Expertise diesen herausragenden Erfolg möglich gemacht haben“, so Klaus Panholzer, Geschäftsführer der Schönbrunn Group, der die Auszeichnung persönlich in London entgegennahm.

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„Ich bin stolz, dass unser Event vor Schloss Schönbrunn bereits im ersten Jahr diesen prestigereichen Award gewonnen hat. Wenn sich die Champions des Pferdesports mit dem österreichischen Barockjuwel paaren, dann applaudiert die Welt begeistert“, so Sonja Klima, Initiatorin und Co-Veranstalterin der Longines Global Champions Tour.

Die „Krone“ ist auch heuer wieder als Partner mit an Bord, bei der aktuellen Osteraktion im „Krone“-Ticketshop können Sie bis zu 30 Prozent beim Ticketkauf sparen!

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