Zwei Jugendliche bei E-Scooter-Unfall verletzt

Jugendliche wurden ins Spital gebracht

Durch den Aufprall wurden die beiden Buben zu Boden geschleudert. Der 14-Jährige erlitt Abschürfungen und Prellungen. Sein Mitfahrer, der keinen Helm getragen hatte, zog sich Kopfverletzungen zu. Beide wurden von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.