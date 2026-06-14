Zwei Jugendliche bei E-Scooter-Unfall verletzt

Zwei Jugendliche sind am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Wien-Donaustadt verletzt worden. Der 14-jährige Lenker eines E-Scooters und sein zwölfjähriger Mitfahrer crashten in ein Auto.
Nachdem die beiden Jugendlichen mit einem Pkw kollidiert waren, mussten sie in ein Spital gebracht werden, teilte die Polizei am Sonntag mit.
Zusammenstoß auf Kreuzung
Der Unfall ereignete sich demnach gegen 13.00 Uhr im Bereich Donaustadtstraße und Bernoullistraße. Nach ersten Zeugenaussagen bog der Lenker des Pkw von der Donaustadtstraße in die Bernoullistraße ab, während der 14-Jährige mit dem E-Scooter und seinem Mitfahrer den dortigen Schutzweg befuhr. Dabei kam es zum Zusammenstoß.
Jugendliche wurden ins Spital gebracht
Durch den Aufprall wurden die beiden Buben zu Boden geschleudert. Der 14-Jährige erlitt Abschürfungen und Prellungen. Sein Mitfahrer, der keinen Helm getragen hatte, zog sich Kopfverletzungen zu. Beide wurden von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
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