Iran droht bereits mit Ausstieg aus der Waffenruhe

Die Hisbollah im Libanon, die von Israel attackiert wird, gilt als wichtigster Verbündeter des Iran in der Region. Sie hatte vor dem jüngsten Angriff am Mittwochnachmittag mitgeteilt, ihre eigenen Angriffe auf Israel einzustellen. Darüber, ob die vorübergehende Waffenruhe auch im Libanon gilt, gab es zunächst widersprüchliche Angaben. Pakistans Regierungschef Shehbaz Sharif erklärte, eine zweiwöchige Feuerpause zwischen den USA und dem Iran schließe die Verbündeten der USA ein und gelte „überall, einschließlich des Libanons und anderswo“. Pakistan hatte die Waffenruhe zwischen Washington und Teheran vermittelt.