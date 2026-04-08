Trotz Waffenruhe: Iran-Drohnen treffen Golfstaaten

Waffenruhe unter Druck

Die Entwicklungen stellen die erst kürzlich vereinbarte Waffenruhe weiter infrage. US-Vizepräsident JD Vance bezeichnete diese bei einem Besuch in Budapest als „zerbrechlich“. Zugleich forderte er die Führung in Teheran zu „aufrichtigen Verhandlungen“ auf. Sollten diese ausbleiben, warnte Vance, werde man feststellen, „dass man sich nicht mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten anlegen sollte“. Präsident Donald Trump sei „ungeduldig, Fortschritte zu erzielen“.