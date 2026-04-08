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Zerbrechlicher Frieden

Trotz Waffenruhe: Iran-Drohnen treffen Golfstaaten

Ausland
08.04.2026 13:02
Trotz Deal geht der iranische Drohnenterror in der Golfregion weiter (Archivbild).
Trotz Deal geht der iranische Drohnenterror in der Golfregion weiter (Archivbild).(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Trotz offiziell vereinbarter Waffenruhe spitzt sich die Lage im Persischen Golf erneut zu: Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate melden eine Welle iranischer Drohnen- und Raketenangriffe – und sprechen von gezielten Attacken auf kritische Infrastruktur.

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Nach Angaben der kuwaitischen Armee wurde das Land seit den Morgenstunden mit iranischen Drohnen angegriffen. Insgesamt seien 28 Drohnen abgefangen worden. Einige hätten demnach auf Ölanlagen, Kraftwerke sowie Entsalzungsanlagen im Süden gezielt und dabei Sachschäden verursacht.

Luftabwehr im Einsatz
Auch die Vereinigten Arabischen Emirate berichten von Angriffen: Das Verteidigungsministerium erklärte auf der Plattform X (vormals Twitter), die Luftabwehr sei gegen Raketen- und Drohnenangriffe aus dem Iran im Einsatz gewesen. Ballistische Raketen und Drohnen seien abgefangen worden.

Im iranischen Staatsfernsehen wurden die Angriffe bestätigt. Sie seien eine Reaktion auf zuvor erfolgte Bombardierungen iranischer Ölanlagen am Persischen Golf gewesen, hieß es.

Waffenruhe unter Druck
Die Entwicklungen stellen die erst kürzlich vereinbarte Waffenruhe weiter infrage. US-Vizepräsident JD Vance bezeichnete diese bei einem Besuch in Budapest als „zerbrechlich“. Zugleich forderte er die Führung in Teheran zu „aufrichtigen Verhandlungen“ auf. Sollten diese ausbleiben, warnte Vance, werde man feststellen, „dass man sich nicht mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten anlegen sollte“. Präsident Donald Trump sei „ungeduldig, Fortschritte zu erzielen“.

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Teheran bleibt auf Konfrontationskurs
Der Oberste Nationale Sicherheitsrat des Iran stellte unterdessen klar, dass der zweiwöchige Waffenstillstand kein Ende des Krieges bedeute. Laut Staatsmedien bleibe der „Finger am Abzug“, und auf „jeden Fehler des Feindes“ werde es eine umfassende Antwort geben.

Zugleich bestätigte der Rat, dass für Freitag Gespräche in Pakistan geplant sind. Diese erfolgen demnach auf Anweisung des obersten Führers Mojtaba Khamenei, der seit einem Angriff, bei dem sein Vater getötet wurde, nicht mehr öffentlich aufgetreten ist. Die Verhandlungen werde man jedoch „mit völligem Misstrauen gegenüber der amerikanischen Seite“ führen.

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