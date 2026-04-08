Cobra-Zugriff! Frauenmörder verpfeift Waffendealer

Derart bewaffnet, ging der Verdächtige am vergangenen Ostersonntag wieder einmal zu seinem ehemaligen Zuhause. Ahnungslos ließ die 38-Jährige ihren Tod herein. Denn der Frauenmörder eröffnete gleich das Feuer. Zwei Schüsse trafen sein Opfer in Kopf und Arm, einer ging daneben. Mit einem Schraubenzieher stach er noch exakt 42-mal auf die Sterbende ein!

Dem eigenen Sohn erzählte er, ein „Phantom“ habe die Mutter getötet

Dann schleifte der Maschinenführer eines Molkereiunternehmens die Leiche in den Garten und bedeckte sie mit Grasschnitt. Dem 13-jährigen heimkommenden Sohn tischte er die Geschichte von einem „Phantom“ auf. Das Lügenkonstrukt brach freilich rasch zusammen. Was bleibt, sind vier Kinder im Teenageralter, die durch die Bluttat nicht nur ihre Mutter, sondern auch den Vater durch die drohende lebenslange Haftstrafe verloren haben.