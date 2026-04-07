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Ganz Wien ist ab jetzt im Song-Contest-Fieber

Wien
07.04.2026 15:18
Auch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und das offizielle ESC-Maskottchen „Auri“ sind schon ...
Auch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und das offizielle ESC-Maskottchen „Auri“ sind schon bereit.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Ganz Wien steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, wenn im Mai 2026 der Eurovision Song Contest stattfindet. Das Großereignis beschränkt sich aber nicht nur auf die Stadthalle: Die Atmosphäre soll in der ganzen Stadt zu spüren sein. Wo kann man mitfiebern? Was ist alles geplant? Das Programm ist riesig: Hier soll die Post abgehen.

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In nur fünf Wochen ist es wieder so weit: Wien wird erneut zur größten Bühne Europas und beheimatet zum mittlerweile dritten Mal den Eurovision Song Contest. Was passiert alles rund um den größten Gesangswettbewerb der Welt? Wie viele Public Viewings gibt es und wo sind die? Welche Nebenveranstaltungen werden die Wiener und die Besucher besuchen können?

Der Rathausplatz im Herzen der Stadt wird wieder zum zentralen Schauplatz der ESC-Woche und ...
Der Rathausplatz im Herzen der Stadt wird wieder zum zentralen Schauplatz der ESC-Woche und ersten Treffpunkt für Fans aus Wien, Österreich und ganz Europa.(Bild: 2026 ZOOMVP_StadtWienMarketing)

Antworten auf alle diese Fragen gab es am Dienstag im Wien Museum. Da informierten Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), Wien-Tourismus Chef Norbert Kettner und ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher über die nächsten Schritte. So viel ist fix: Der Song Contest wird ab sofort jedenfalls in der ganzen Stadt spür- und erlebbar sein

Im Bild von links nach rechts: Moderatorin Alexandra Maritza-Wachter, ESC-Executive-Producer ...
Im Bild von links nach rechts: Moderatorin Alexandra Maritza-Wachter, ESC-Executive-Producer Michael Krön, ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher, Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowit, ESC-Event-Manager Oliver Lingen und Wien Tourismus-Direktor Norbert Kettner(Bild: Eva Manhart)

Für die Show der Superlative ist schon alles angerichtet
Auch für jene, die kein Ticket für die Austragungsstätte der beiden Halbfinale und der Finalshow erwerben konnten, soll eine tolle Show abgeliefert werden. Herzstück ist auch diesmal wieder der Rathausplatz. Dort ist auch das offizielle Eurovision Village eingerichtet. Es ist für bis zu 15.000 Fans ausgelegt und öffnet an insgesamt acht Tagen bei freiem Eintritt seine Tore.

Zitat Icon

Mir ist wichtig, dass der Song Contest für alle Wiener und für alle Besucher ein unvergessliches Ereignis wird. Unabhängig ihrer finanziellen Möglichkeiten.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ)

Bis zu 30.000 Menschen am Rathausplatz erwartet
So richtig ernst wird es dort ab dem 10. Mai – dem offiziellen Beginn der ESC-Woche in Wien. Mit der Opening Ceremony und dem Turquoise Carpet Event ist es der einzige Moment, an dem alle 35 Delegationen gemeinsam auftreten. Sie ziehen in alphabetischer Reihenfolge über den türkisen Teppich Richtung Rathaus und alle Wiener können live mit dabei sein.

(Bild: Krone KREATIV)

Die Public Viewing-Standorte sind sehr vielfältig (siehe Grafik): von der Strandbar Herrmann bis zur Theaterbühne in der Volksoper. Für die Übertragung der drei Live-Shows am Rathausplatz werden auch Teile des Rings gesperrt, damit bis zu 30.000 Fans die großen Shows live mitverfolgen können.

Extravagant: Auch Sänger Akylas, Vertreter von Griechenland, können Besucher live auf dem ...
Extravagant: Auch Sänger Akylas, Vertreter von Griechenland, können Besucher live auf dem Rathausplatz erleben.(Bild: APA/MARTIN FICHTER-WÖSS)

Weitere Höhepunkte der 111 Veranstaltungen:

  • EURO-Club: Die Disco Praterdome im Prater wird zum offiziellen Treffpunkt der Eurovision-Woche. Fans, Künstler, Delegationen und internationale Gäste erwartet dort an sechs Abenden ein abwechslungsreiches Programm.
Heimischen ESC-Stars sollen neben internationalen ESC-Acts und ESC-DJs für besondere ...
Heimischen ESC-Stars sollen neben internationalen ESC-Acts und ESC-DJs für besondere Live-Momente im Praterdome im Prater sorgen.(Bild: LiveGroup_EUROCLUB)
  • Eurofan House: Vom 11. bis zum 16. Mai 2026 verwandelt sich das Wien Museum in das Eurofan House und wird als solches zum Song-Contest-Treffpunkt für Fans, Acts und die internationale Eurovision-Community.
  • „Eurovision Markt Contest“: Das Marktamt lädt am Mittwoch, dem 13. Mai 2026, von 14 bis 19 Uhr in und um den neuen Marktraum am Naschmarkt ein.
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