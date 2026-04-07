Ganz Wien ist ab jetzt im Song-Contest-Fieber

Für die Show der Superlative ist schon alles angerichtet

Auch für jene, die kein Ticket für die Austragungsstätte der beiden Halbfinale und der Finalshow erwerben konnten, soll eine tolle Show abgeliefert werden. Herzstück ist auch diesmal wieder der Rathausplatz. Dort ist auch das offizielle Eurovision Village eingerichtet. Es ist für bis zu 15.000 Fans ausgelegt und öffnet an insgesamt acht Tagen bei freiem Eintritt seine Tore.