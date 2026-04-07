Ganz Wien ist ab jetzt im Song-Contest-Fieber

Ganz Wien steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, wenn im Mai 2026 der Eurovision Song Contest stattfindet. Das Großereignis beschränkt sich aber nicht nur auf die Stadthalle: Die Atmosphäre soll in der ganzen Stadt zu spüren sein. Wo kann man mitfiebern? Was ist alles geplant? Das Programm ist riesig: Hier soll die Post abgehen.
In nur fünf Wochen ist es wieder so weit: Wien wird erneut zur größten Bühne Europas und beheimatet zum mittlerweile dritten Mal den Eurovision Song Contest. Was passiert alles rund um den größten Gesangswettbewerb der Welt? Wie viele Public Viewings gibt es und wo sind die? Welche Nebenveranstaltungen werden die Wiener und die Besucher besuchen können?
Antworten auf alle diese Fragen gab es am Dienstag im Wien Museum. Da informierten Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), Wien-Tourismus Chef Norbert Kettner und ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher über die nächsten Schritte. So viel ist fix: Der Song Contest wird ab sofort jedenfalls in der ganzen Stadt spür- und erlebbar sein
Für die Show der Superlative ist schon alles angerichtet
Auch für jene, die kein Ticket für die Austragungsstätte der beiden Halbfinale und der Finalshow erwerben konnten, soll eine tolle Show abgeliefert werden. Herzstück ist auch diesmal wieder der Rathausplatz. Dort ist auch das offizielle Eurovision Village eingerichtet. Es ist für bis zu 15.000 Fans ausgelegt und öffnet an insgesamt acht Tagen bei freiem Eintritt seine Tore.
Mir ist wichtig, dass der Song Contest für alle Wiener und für alle Besucher ein unvergessliches Ereignis wird. Unabhängig ihrer finanziellen Möglichkeiten.
Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ)
Bis zu 30.000 Menschen am Rathausplatz erwartet
So richtig ernst wird es dort ab dem 10. Mai – dem offiziellen Beginn der ESC-Woche in Wien. Mit der Opening Ceremony und dem Turquoise Carpet Event ist es der einzige Moment, an dem alle 35 Delegationen gemeinsam auftreten. Sie ziehen in alphabetischer Reihenfolge über den türkisen Teppich Richtung Rathaus und alle Wiener können live mit dabei sein.
Die Public Viewing-Standorte sind sehr vielfältig (siehe Grafik): von der Strandbar Herrmann bis zur Theaterbühne in der Volksoper. Für die Übertragung der drei Live-Shows am Rathausplatz werden auch Teile des Rings gesperrt, damit bis zu 30.000 Fans die großen Shows live mitverfolgen können.
Weitere Höhepunkte der 111 Veranstaltungen:
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