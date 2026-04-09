Rund um Bergbahn-Bau: War Ausschreibung nur Show?

In Wagrain hat Snow Space Salzburg mit dem Neubau der Grafenbergbahn begonnen. Zugleich mehren sich die Hinweise darauf, dass die Ausschreibung des Sportshops an der Talstation auf einen Bewerber zugeschnitten gewesen sein könnte. In der Region herrscht Irritation. Die „Krone“ begab sich auf Spurensuche.
Die neue Grafenbergbahn in Wagrain ist ein Prestigeprojekt. Rund 40 Millionen Euro investiert die Snow Space Salzburg AG in die hochmoderne Anlage, die Ende 2026 in Betrieb gehen soll. Doch während die Bauarbeiten anlaufen, wächst in der Region die Unruhe. Denn im Schatten des Großprojekts entzündet sich ein Konflikt, der weit über einen einzelnen Sportshop hinausgeht.
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