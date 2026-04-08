Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weiter Streit um Akten

Pilnacek: Grüne & FPÖ sehen „Katz-und-Maus-Spiel“

Innenpolitik
08.04.2026 10:20
Die Grünen orten wie die FPÖ ein „Katz-und-Maus-Spiel“ des Innenministeriums.
Die Grünen orten wie die FPÖ ein „Katz-und-Maus-Spiel“ des Innenministeriums.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Der Untersuchungsausschuss rund um das Ableben des früheren Sektionschefs Christian Pilnacek hat am Mittwoch seine Arbeit fortgesetzt – wenn auch ohne die immer noch fehlenden Daten zu den Logfiles aus dem Innenministerium. Der Umstand, dass diese nach wie vor nicht geliefert wurde, sorgte bei den Fraktionen für massiven Unmut. 

0 Kommentare

Die Fraktionsführer von Grünen und FPÖ, Nina Tomaselli und Christian Hafenecker, sprachen beide von einem „Katz-und-Maus-Spiel“: „Es kann kein Eingriff in die Grundrechte sein, wenn wir schlicht und ergreifend die dienstlichen Arbeitsdaten sehen wollen“, so Tomaselli. 

NEOS-Fraktionsführerin Sophie Wotschke sah in der Vorgehensweise eine „mangelhafte Fehlerkultur“: „Ich persönlich verstehe es nicht, eine Aufklärung wäre im Interesse des BMI. Mit der Weigerung bereitet man nur den Nährböden für Spekulationen und Verschwörungstheorien.“

„Karner bewacht seine Daten wie ein Kettenhund“
Hafenecker ging erneut mit dem Ressortchef Gerhard Karner hart ins Gericht: „Der Innenminister bewacht seine Daten wie ein Kettenhund.“  Bis jetzt sei nur ein Minimum geliefert worden. Auch Wotschke sagte dazu: „Das, was wir haben, ist wenig aufschlussreich. Man sieht nicht, was gemacht wurde und das wirft ziemlich viele Fragen mit sich, die man in den meisten Fällen ganz einfach auf- und erklären könnte.“

FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker ging scharf mit dem Innenminister ins Gericht.
FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker ging scharf mit dem Innenminister ins Gericht.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Das Innenministerium hatte an den U-Ausschuss Logfile-Daten geliefert, die zeigen, wer wann auf die elektronischen Akten zur Causa Pilnacek zugegriffen hatte. Aber: Die Daten zeigen lediglich, dass Änderungen durchgeführt wurden – und nicht, was genau gemacht wurde. Das BMI wurde daher bereits mehrfach aufgefordert, diese Ergänzungen nachzuliefern. Zuerst hatte sich das Ressort auf den Datenschutz berufen, aktuell hieß es, dies sei ein enormer Arbeitsaufwand und brauche entsprechende Zeit. 

Als Auskunftspersonen sind am Mittwoch zuerst jener pensionierte IT-Techniker geladen, der als erster Zugriff auf den privaten Laptop von Christian Pilnacek kurz nach dessen Tod hatte. Am Nachmittag wird dann jener Bezirkspolizeikommandant aus Krems befragt, der den Einsatz am Fundort veranlasste und Polizistin S. mit der Einsatzleitung betraute. 

Lesen Sie auch:
Die Aktenwagen im U-Ausschuss
„Müssen betteln“
Causa Pilnacek: Tauziehen um Akten geht weiter
07.04.2026

SPÖ erwartet „wenig Erkenntnisgewinn“
SPÖ-Fraktionsführer Kai Jan Krainer zeigte sich im Vorfeld der Befragungen wenig euphorisch: „Wir erwarten uns da wenig Erkenntnisgewinn. Aber wir lassen uns gerne überraschen.“ Für ihn sei besonders der fragwürdige Umgang der Polizei mit Datenträgern ein wichtiger Punkt: „Unter dem Motto, es darf kein Handy, Laptop oder eine Smartwatch in die Nähe einer Staatsanwaltschaft kommen, die das dann selbstständig auswertet.“

Der ÖVP-Abgeordnete Thomas Elian betonte eingangs, man wolle den IT-Techniker Harald M. besonders dazu befragen, warum das sogenannte Powershell-Protokoll, quasi das Gedächtnis des Computers, gelöscht worden war: „Der Laptop war bei verschiedenen Personen, die Manipulationen vorgenommen haben. Er war nicht durchgehend gesichert, die Kette von Zugriffen und Veränderungen nahm bereits sehr früh ihren Anfang. Es wurde in einer Art und Weise mit dem Gerät gearbeitet, die eine saubere Rekonstruktion unmöglich macht.“ Daher verliere der Laptop seine Relevanz als Beweismittel, „und wir müssen uns auch nach den Motiven dieser Personen fragen, die hier beteiligt waren“. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
08.04.2026 10:20
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Christian PilnacekChristian Hafenecker
FPÖInnenministeriumNEOS
UntersuchungsausschussInnenminister
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch
Eine solche Aussicht hatten noch nicht viele Menschen in der Geschichte. 
Crew ist überwältigt
„Artemis II“ liefert jetzt atemberaubende Bilder
Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Warum sich jetzt mehr Menschen ORF-Beitrag sparen
138.599 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jetzt lassen sich die Kosten fürs Fernsehen leichter kappen.
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
135.855 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
127.798 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
1550 mal kommentiert
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Wirtschaft
Trump: „Öffnet verdammte Straße, ihr Mistkerle!“
1266 mal kommentiert
Die Straße von Hormuz steht aktuell im Zentrum des Konflikts.
Außenpolitik
Trump: Ohne Deal wird „ganze Zivilisation sterben“
1094 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran damit gedroht, dass die „ganze Zivilisation sterben“ ...
Mehr Innenpolitik
Nach Wirbel um Gesetz
Berlin rudert bei Reiseregel für Wehrfähige zurück
Weiter Streit um Akten
Pilnacek: Grüne & FPÖ sehen „Katz-und-Maus-Spiel“
Ministerin zu Iran
„Nicht unser Krieg, aber unsere Interessen“
Bis zu 2 Mio. Dollar
Straße von Hormuz: Iran will Maut für jedes Schiff
Krone Plus Logo
„Krone“-Leserumfrage
Zwei Drittel der Steirer wollen Autobahn-Ausbau
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf