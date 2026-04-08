Pilnacek: Grüne & FPÖ sehen „Katz-und-Maus-Spiel“

Der ÖVP-Abgeordnete Thomas Elian betonte eingangs, man wolle den IT-Techniker Harald M. besonders dazu befragen, warum das sogenannte Powershell-Protokoll, quasi das Gedächtnis des Computers, gelöscht worden war: „Der Laptop war bei verschiedenen Personen, die Manipulationen vorgenommen haben. Er war nicht durchgehend gesichert, die Kette von Zugriffen und Veränderungen nahm bereits sehr früh ihren Anfang. Es wurde in einer Art und Weise mit dem Gerät gearbeitet, die eine saubere Rekonstruktion unmöglich macht.“ Daher verliere der Laptop seine Relevanz als Beweismittel, „und wir müssen uns auch nach den Motiven dieser Personen fragen, die hier beteiligt waren“.