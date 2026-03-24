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„Spuren im Schlamm“

Peter Pilz und sein neues Buch zur Causa Pilnacek

Innenpolitik
24.03.2026 20:03
Peter Pilz hat am Dienstagabend sein neues Buch rund um die Causa Pilnacek präsentiert – und ...
Peter Pilz hat am Dienstagabend sein neues Buch rund um die Causa Pilnacek präsentiert – und dürfte damit wieder einmal für Wirbel sorgen.(Bild: ZackZack Media GmbH, APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Auch über zwei Jahre danach beschäftigt das Ableben des früheren Sektionschefs Christian Pilnacek das Land. Oder besser gesagt: derzeit einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Dass Ex-Politiker und Medienbetreiber Peter Pilz gerade jetzt sein zweites Buch rund um die Causa präsentiert, ist daher wohl kein Zufall.

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„Pilnacek – Spuren im Schlamm“ lautet der Titel des Nachfolgewerks zu „Pilnacek – Der Tod des Sektionschefs“. Das Buch wurde am Dienstagabend in der Wiener Kulisse präsentiert. Zur Erinnerung: Gegen den ersten Band von Pilz wurde von mehreren in der Causa involvierten Polizeibeamten geklagt. Nicht rechtskräftig wurde eine Einziehung verfügt, aktuell ist das Buch also noch erhältlich. Pilz hat Berufung angekündigt.

Wer wusste wann was
Während sich der erste Teil hauptsächlich mit den unmittelbaren Geschehnissen rund um Pilnaceks Ableben auseinandersetzte und den ermittelnden Polizistinnen und Polizisten kein gutes Zeugnis ausstellte, geht es nun um die nächsthöhere Etage. So beschäftigt sich Pilz intensiv mit der Frage, wer was wann wusste.

Auch aus diversen Protokollen wird zitiert, der aktuelle U-Ausschuss ist ebenfalls Thema. Hart ins Gericht geht Pilz mit dem Umgang mit Datenträgern, die Nicht-Sicherstellung des privaten Mobiltelefons von Christian Pilnacek war auch im Parlament bereits an der Tagesordnung. Laut Pilz wäre das Handy bereits zum damaligen Zeitpunkt „ein mögliches Beweismittel“ gewesen.

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Der Umgang mit Datenträgern
Pilnaceks Witwe soll das Handy laut eigenen Angaben später mit einem Bunsenbrenner vernichtet haben. Auch schildert Pilz aus seiner Sicht, was später mit Pilanceks privatem Laptop passierte, der über Umwege später zur Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gelangte.

Im zweiten Teil geht es um mutmaßliche Weisungen, die Kommunikation zwischen Oberstaatsanwaltschaft Wien und WKStA, Verfahren gegen Pilz und seine Zack Media GmbH und natürlich wieder den U-Ausschuss. Und der hat wohl noch einiges aufzuarbeiten. Zumindest, wenn es nach Peter Pilz geht.

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