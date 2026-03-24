Peter Pilz und sein neues Buch zur Causa Pilnacek

„Pilnacek – Spuren im Schlamm“ lautet der Titel des Nachfolgewerks zu „Pilnacek – Der Tod des Sektionschefs“. Das Buch wurde am Dienstagabend in der Wiener Kulisse präsentiert. Zur Erinnerung: Gegen den ersten Band von Pilz wurde von mehreren in der Causa involvierten Polizeibeamten geklagt. Nicht rechtskräftig wurde eine Einziehung verfügt, aktuell ist das Buch also noch erhältlich. Pilz hat Berufung angekündigt.