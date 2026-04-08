Linke: US-Stützpunkte in Deutschland schließen

Die schärfste Kritik an Trumps Äußerungen wenige Stunden vor Auslaufen des Ultimatums an das Mullah-Regime gab es in den USA selbst und von Papst Leo XIX. „Heute gab es diese Drohungen gegen das ganze Volk des Iran, und das ist wirklich inakzeptabel“, erklärte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Dienstag vor Journalisten, ohne die USA direkt zu nennen. „Es geht sicherlich um Fragen des Völkerrechts, aber noch viel mehr als das ist es eine moralische Frage“, sagte der Papst beim Verlassen seiner Residenz in Castel Gandolfo bei Rom.