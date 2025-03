Kreuter: „Wurde einer wunderbaren Reise beraubt“

Dass Kabarettist Fifi Pissecker bei „Dancing Stars“ gleich zu Beginn aufgab, tat allen weh. Am allermeisten wohl seiner Profi-Partnerin, Conny Kreuter. Sie wollte mit ihm die Reise gemeinsam gehen, doch per sofort ist sie nur noch Zuschauerin. Der „Krone“ gab sie einen Einblick in ihr aktuelles Seelenleben.