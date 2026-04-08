Regierung rüstet sich für Krisenszenarien

Im Gremium werden zudem Vertreter aus den Ministerien sowie aus den Bundesländern sitzen. Man wird zumindest einmal wöchentlich tagen, bei entsprechenden Entwicklungen der Lage öfter. Kanzler Christian Stocker und Vorhofer werden heute Nachmittag noch weitere Fragen dazu beantworten.

Regierung erwartet sinkende Benzinpreise

„Wir können weder den Krieg noch die Entwicklung der Ölpreise auf internationalen Märkten beeinflussen. Aber wir tun alles in unserer Macht Stehende, um die Menschen in unserem Land und unseren Wirtschaftsstandort bestmöglich vor den Folgen dieser Krise zu schützen“, so Staatssekretär Alexander Pröll. SPÖ-Staatssekretärin Michael Schmidt erwartet sich, dass nach dem starken Fall der Ölpreise in der Nacht „nun die Benzinpreise“ auch in Österreich sinken müssen.