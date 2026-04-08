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Krieg im Iran

Regierung rüstet sich für Krisenszenarien

Innenpolitik
08.04.2026 12:23
Heutige Regierungssitzung stand im Zeichen des Krieges
Heutige Regierungssitzung stand im Zeichen des Krieges(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

Der Krieg im Iran ist seit der Nacht auf Mittwoch vorübergehend beendet. Niemand weiß allerdings, ob es nach den vereinbarten Verhandlungen einen dauerhaften Frieden geben wird. Die österreichische Bundesregierung rüstet sich jedenfalls für weitere Krisenszenarien.

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Die Dreier-Koalition widmete sich in ihrer wöchentlichen Regierungssitzung am Mittwoch ausschließlich diesem Thema. Es wurde betont, dass die  strategischen Gas- und Ölreserven gut gefüllt seien und man im Falle von weiteren Preissteigerungen auf den Energiemärkten neuerlich gegensteuern werde.

Koordinationsgremium wird eingerichtet
Um auf mögliche weitere Gefahren reagieren zu können, hat der Ministerrat beschlossen, im Bundeskanzleramt ein zentrales Koordinationsgremium einzurichten, das täglich die Lage erhebt, der Bundesregierung Bericht erstattet und Handlungsoptionen vorschlägt. Das Gremium wird vom Regierungsberater für nationale Sicherheit und Krisenvorsorge, Peter Vorhofer, geleitet.

Peter Vorhofer stellt sich am Nachmittag den Fragen der Medien.
Peter Vorhofer stellt sich am Nachmittag den Fragen der Medien.(Bild: Florian Schrötter)

Im Gremium werden zudem Vertreter aus den Ministerien sowie aus den Bundesländern sitzen. Man wird zumindest einmal wöchentlich tagen, bei entsprechenden Entwicklungen der Lage öfter. Kanzler Christian Stocker und Vorhofer werden heute Nachmittag noch weitere Fragen dazu beantworten.

Regierung erwartet sinkende Benzinpreise
„Wir können weder den Krieg noch die Entwicklung der Ölpreise auf internationalen Märkten beeinflussen. Aber wir tun alles in unserer Macht Stehende, um die Menschen in unserem Land und unseren Wirtschaftsstandort bestmöglich vor den Folgen dieser Krise zu schützen“, so Staatssekretär Alexander Pröll. SPÖ-Staatssekretärin Michael Schmidt erwartet sich, dass nach dem starken Fall der Ölpreise in der Nacht „nun die Benzinpreise“ auch in Österreich sinken müssen.

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Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, die sich gerade in Saudi-Arabien aufhält, erklärte am Mittwoch im Ö1-„Morgenjournal“, dass „alles, was hier im Nahen Osten, in diesem Krieg, passiert, ganz unmittelbare Auswirkungen auf die Menschen in Österreich hat: auf unsere Wettbewerbsfähigkeit, unseren Wohlstand, auf unsere Preise, auch auf das Thema Sicherheit.“ Deshalb sei sie in Riad und lote mit Gesprächspartnern aus, wie Österreich einen Beitrag zu einer Deeskalation leisten könne. Wien stehe als Verhandlungsort zur Verfügung. „Es ist nicht unser Krieg, aber es sind unsere Interessen, die auch ganz massiv in Europa betroffen sind.“

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