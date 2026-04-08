Mehrere Polizeibeamte mit Kristallglas attackiert

Zu einer heftigen Auseinandersetzung ist es am Dienstagabend in Krumpendorf in Kärnten gekommen. Ein 33-Jähriger randalierte zuerst in der Wohnung seiner Mutter, danach bedrohte er die Polizisten mit einem schweren Kristallglas – ein Teaser kam zum Einsatz.
Äußerst aggressiv hat sich der 33-Jährige in einem Mehrparteienhaus in Krumpendorf gegenüber seiner Mutter und in späterer Folge auch gegenüber den Polizeibeamten verhalten. Diese mussten nämlich am Dienstagabend zu dem Haus ausrücken, nachdem der Mann in der Wohnung der 57-Jährigen komplett randalierte.
Polizei benutzte Taser
Die Frau gab an, dass es zu einer Rangelei zwischen ihr und dem Sohn gekommen ist, nachdem er Geld gefordert hatte. Zum Glück blieb sie unverletzt. Doch als die Beamten einschritten, war der 33-Jährige aggressiv und bedrohte sie daraufhin mit einem schweren Kristallglas.
Auch sein Smartphone warf er in Richtung der Beamten, sodass diese ausweichen mussten. Und als der Mann schließlich versuchte, die Beamten mit dem Kristallglas anzugreifen, setzten sie einen Taser gegen den 33-Jährigen ein.
Waffen- und Annäherungsverbot
Auch die schnelle Interventionsgruppe war unterstützend vor Ort. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und nach medizinischer Versorgung in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht. Ihm wurde ein vorläufiges Waffen- sowie Annäherungsverbot verhängt. Weitere Erhebungen laufen.
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