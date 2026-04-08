Mehrere Polizeibeamte mit Kristallglas attackiert

Äußerst aggressiv hat sich der 33-Jährige in einem Mehrparteienhaus in Krumpendorf gegenüber seiner Mutter und in späterer Folge auch gegenüber den Polizeibeamten verhalten. Diese mussten nämlich am Dienstagabend zu dem Haus ausrücken, nachdem der Mann in der Wohnung der 57-Jährigen komplett randalierte.

Polizei benutzte Taser

Die Frau gab an, dass es zu einer Rangelei zwischen ihr und dem Sohn gekommen ist, nachdem er Geld gefordert hatte. Zum Glück blieb sie unverletzt. Doch als die Beamten einschritten, war der 33-Jährige aggressiv und bedrohte sie daraufhin mit einem schweren Kristallglas.