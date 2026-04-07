Neue Ombudsstelle hilft Kindern und Jugendlichen

Breites Angebot und Zusammenarbeit

„Ziel unserer Tätigkeit ist es, gemeinsam Lösungen zu finden. Wir unterstützen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bei konkreten Schritten zur Beendigung des Cybermobbings oder anderer digitaler Grenzüberschreitungen“, sagt Kinder- und Jugendanwältin Nicole Bartl. Die Ombudsstelle unterstützt etwa bei der Löschung rechtswidriger Inhalte im Netz, bei der Beantragung von Prozessbegleitung sowie bei der Entwicklung von Handlungsmöglichkeiten zur nachhaltigen Verbesserung der persönlichen Situation. Dazu zählt auch die Einbindung von Helfersystemen wie Bildungseinrichtungen, außerschulischer Jugendarbeit, Obsorgeberechtigten oder der Polizei.