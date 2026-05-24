Shootingstar Michi Steiger (b)rennt für Rote Nasen

Ein Leiberl für die Clowns

Von 10 bis 12 Uhr werden zahlreiche Familien, Kinder und Läufer aus dem gesamten Bezirk im Kurpark erwartet. Mit dabei sind natürlich auch die „Rote Nasen“-Clowns Norbert und Pippa, die gemeinsam mit Steiger und vielen Teilnehmern für beste Stimmung und lachende Gesichter sorgen werden. Vor Ort wird es übrigens einen Verkaufsstand mit verschiedenen Merchandising-Artikeln wie T-Shirts und Taschen geben. Besonders erfreulich: Für jedes verkaufte T-Shirt wird ein Euro an die Rote Nasen Clowns gespendet.