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Gute Sache

Shootingstar Michi Steiger (b)rennt für Rote Nasen

Burgenland
24.05.2026 14:00
An diesem Tag sollen Humor, Menschlichkeit und Zusammenhalt im Mittelpunkt stehen.
An diesem Tag sollen Humor, Menschlichkeit und Zusammenhalt im Mittelpunkt stehen.(Bild: Maria Hollunder)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Wer am kommenden Sonntag (31. Mai) in Bad Sauerbrunn für den guten Zweck läuft, kann sich danach gleich eine Autogrammkarte holen.

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Mit seinem ersten Programm „Grammelpogatscherl-Eskalation“ ist Kabarettist Michael Steiger aus Rust zurzeit in aller Munde. Der 26-jährige Newcomer begeistert sein Publikum mit trockenem Schmäh, pointierten Alltagsbeobachtungen und einer Bühnenpräsenz, die irgendwo zwischen Selbstironie und burgenländischem Charme angesiedelt ist.

Am 31. Mai wird der ausgebildete Schauspieler, der auf Instagram bereits mehr als 21.000 Follower hat, zeigen, dass hinter den Pointen auch jede Menge Herz steckt. Beim „Rote Nasen“-Lauf in Bad Sauerbrunn, einem Charity-Event, das kranken Kindern, Senioren, Reha-Patienten und Menschen in belastenden Situationen zugutekommt, wird er nämlich persönlich den Startschuss geben und damit die Benefizveranstaltung offiziell eröffnen.

Michi Steiger mit seinem Hündchen „Django“
Michi Steiger mit seinem Hündchen „Django“(Bild: Reinhard Judt)

Soziale Seite
Organisatorin Doris Treitler lernte Steiger bei einer Gala kennen. Die Verbindung entstand über eine Mattersburger Web Media-Firma, die sein Merchandising betreut und ebenfalls beim „Rote Nasen“-Lauf vertreten sein wird. „Als ich Michi fragte, ob er beim Lauf dabei sein möchte, hat er ohne zu zögern zugesagt. Er stellt sich ganz in den Dienst der guten Sache – und das macht ihn für mich zu einem echten Vorbild“, erzählt Treitler.

Ob jung oder alt – beim Charity- Laufevent im Kurpark ist jeder herzlich willkommen.
Ob jung oder alt – beim Charity- Laufevent im Kurpark ist jeder herzlich willkommen.(Bild: Maria Hollunder)

Ein Leiberl für die Clowns
Von 10 bis 12 Uhr werden zahlreiche Familien, Kinder und Läufer aus dem gesamten Bezirk im Kurpark erwartet. Mit dabei sind natürlich auch die „Rote Nasen“-Clowns Norbert und Pippa, die gemeinsam mit Steiger und vielen Teilnehmern für beste Stimmung und lachende Gesichter sorgen werden. Vor Ort wird es übrigens einen Verkaufsstand mit verschiedenen Merchandising-Artikeln wie T-Shirts und Taschen geben. Besonders erfreulich: Für jedes verkaufte T-Shirt wird ein Euro an die Rote Nasen Clowns gespendet.

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