Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frauenpower mit Schmäh

„Reden über Sisi, Siri und schlechte Mannsbilder“

Burgenland
24.05.2026 11:00
Karin Neuherz ist verheiratet und Mutter eines erwachsenen Sohnes. Angelika Parik lebt getrennt ...
Karin Neuherz ist verheiratet und Mutter eines erwachsenen Sohnes. Angelika Parik lebt getrennt und zieht ihren achtjährigen Filius alleine groß.(Bild: Josef Steiger)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Die meisten Frauen, die einen stressigen Vollzeitjob und obendrein auch noch familiäre Verpflichtungen haben, suchen vermutlich in ihrer spärlichen Freizeit ein wenig Ruhe. Nicht so diese beiden Arbeitskolleginnen aus dem Burgenland. Sie machen als Ausgleich Kabarett.

0 Kommentare

Karin Maria Neuherz (52) aus Gattendorf und Angelika Parik (45) aus Neusiedl am See arbeiten in einer Tageswerkstätte für Menschen mit Behinderungen. Neben ihrem anspruchsvollen Berufsalltag verbindet die Frauen ihr Sinn für Humor. Vor zwei Jahren beschlossen sie daher aus Jux und Tollerei, ihn auch auf der Bühne auszuleben – mit dem Comedy-Abend „Fraulution“.

Dabei handelt es sich um eine Wortkreation aus „Frau“ und „Evolution“. Weil das Publikum auf Anhieb begeistert war, bauten die Kolleginnen ihr Programm sukzessive aus: „Besonders wichtig ist uns die Rückmeldung unserer Klienten aus der Tageswerkstätte. Sie sind gnandenlos ehrlich. An ihren Reaktionen merken wir sofort, welche Schmähs funktionieren und welche nicht.“

Mit ihren Klienten der Behinderten-Tageswerkstätte.
Mit ihren Klienten der Behinderten-Tageswerkstätte.(Bild: Pap Zsolt)

Da prallen Welten aufeinander
Derzeit sorgen Neuherz und Parik mit ihrem Programm „Gletscherschmelze“ für Lacher. Dabei trifft die technikaffine Wissenschaftlerin „Madame Mensch“ auf die aus dem Eis aufgetaute „Mademoiselle“, eine angebliche Cousine von Kaiserin Elisabeth. Während die eine lieber mit Siri, Alexa und der KI diskutiert als mit Männern, bringt die andere die charmanten Ansichten vergangener Tage in ihre skurrilen und lehrreichen Unterhaltungen mit ein. „Wir stärken damit Frauen aller Generationen. Neulich war sogar eine Zehnjährige im Publikum. Sie meinte, sie wolle unbedingt wiederkommen.“

In Action auf der Bühne.
In Action auf der Bühne.(Bild: Pap Zsolt)
Zitat Icon

Sollte uns der große Durchbruch gelingen, würden wir unser Stundenanzahl in der Tageswerkstätte reduzieren. Beide Jobs gehen auf Dauer schon an die Substanz.

Karin Maria Neuherz und Angelika Parik

Auch im jüngstem Werk der Comedy-Newcomerinnen dreht sich übrigens alles um die ungleichen Damen. In „G’schlamperte Verhältnisse“ parliert „Mademoiselle“ über Liebschaften im Hause Habsburg, während „Madame Mensch“ ihre gescheiterten Beziehungen analysiert und nach Erklärungen für männliches Verhalten sucht. Live zu sehen sind Neuherz und Parik am 30. Mai im Martinsschlössl in Donnerskirchen sowie am 6. Juni im Gemeindesaal in Andau.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
24.05.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
16° / 30°
Symbol wolkenlos
Güssing
13° / 29°
Symbol heiter
Mattersburg
13° / 30°
Symbol heiter
Neusiedl am See
16° / 30°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
14° / 30°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Der abgedeckte Buckelwal „Timmy“ in Deutschland (Archivbild)
Warnung vor Kontakt
Timmys Kadaver könnte bei Hitze explodieren
Bei einem Hauseinsturz in Sachsen sind drei Menschen gestorben.
Gasleck gefunden
Hauseinsturz in Sachsen: Drei Leichen geborgen
Ungarns neuer Regierungschef Péter Magyar verspricht eine kooperative Politik, die ungarischen ...
Antrittsbesuch in Wien
Magyar: „Kooperation, aber auch Konfrontationen“
Die deutsche Tierpark-Leiterin Nicole Hoffmeister zieht ein Känguru-Baby auf.
„Wohnt in Pullover“
Deutsche Tierpark-Chefin zieht Känguru-Baby auf
Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Im Bett nichts gebracht: Dann fielen drei Schüsse
184.671 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der im Internet posierende mutmaßliche Täter und sein Opfer, Katharina E. (28) aus Kottingbrunn
Steiermark
Mädchen (13) missbraucht: Was Ex-Politiker droht
69.514 mal gelesen
Ein Gutachter soll überprüfen, ob das Mädchen dauerhafte psychische Schäden erlitten hat ...
Wien
Akkubrand in Wien: Auch zweites Kind verstorben
62.489 mal gelesen
Am Vormittag wurde erst bekannt, dass seine dreijährige Schwester nach dem Brand im AKH ...
Gericht
Kinder-Raubbande verfolgte Opfer ins Lehrerzimmer
1049 mal kommentiert
Eine Jugendbande versetzte Kinder und Schüler in Wien-Döbling in Angst. 
Außenpolitik
Nach Warnung vor Putin: Massiver Angriff auf Kiew
612 mal kommentiert
Ende Dezember vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichte Aufnahmen zeigen das ...
Außenpolitik
Europarat will Menschenrechte bei Asyl anpassen
577 mal kommentiert
Beim Europa-Forum in der Wachau ließ Bundeskanzler Stocker mit Andeutungen rund um die ...
Mehr Burgenland
Schwerer Unfall
Auto kracht gegen Pfeiler und überschlägt sich
Ärger bei Familien
Wenn die Pestizide im eigenen Garten landen
Einmalige Gelegenheit
Stipsits und Darabos laden zum großen Heimspiel
Tickets im Lostopf
Thomas Stipsits & Band laden Sie zu sich ein
Auf Hotelparkplatz
Burgenländer checkte ein, sein Pkw brannte aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf