„Reden über Sisi, Siri und schlechte Mannsbilder“

Da prallen Welten aufeinander

Derzeit sorgen Neuherz und Parik mit ihrem Programm „Gletscherschmelze“ für Lacher. Dabei trifft die technikaffine Wissenschaftlerin „Madame Mensch“ auf die aus dem Eis aufgetaute „Mademoiselle“, eine angebliche Cousine von Kaiserin Elisabeth. Während die eine lieber mit Siri, Alexa und der KI diskutiert als mit Männern, bringt die andere die charmanten Ansichten vergangener Tage in ihre skurrilen und lehrreichen Unterhaltungen mit ein. „Wir stärken damit Frauen aller Generationen. Neulich war sogar eine Zehnjährige im Publikum. Sie meinte, sie wolle unbedingt wiederkommen.“