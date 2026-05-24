„Reden über Sisi, Siri und schlechte Mannsbilder“

Die meisten Frauen, die einen stressigen Vollzeitjob und obendrein auch noch familiäre Verpflichtungen haben, suchen vermutlich in ihrer spärlichen Freizeit ein wenig Ruhe. Nicht so diese beiden Arbeitskolleginnen aus dem Burgenland. Sie machen als Ausgleich Kabarett.
Karin Maria Neuherz (52) aus Gattendorf und Angelika Parik (45) aus Neusiedl am See arbeiten in einer Tageswerkstätte für Menschen mit Behinderungen. Neben ihrem anspruchsvollen Berufsalltag verbindet die Frauen ihr Sinn für Humor. Vor zwei Jahren beschlossen sie daher aus Jux und Tollerei, ihn auch auf der Bühne auszuleben – mit dem Comedy-Abend „Fraulution“.
Dabei handelt es sich um eine Wortkreation aus „Frau“ und „Evolution“. Weil das Publikum auf Anhieb begeistert war, bauten die Kolleginnen ihr Programm sukzessive aus: „Besonders wichtig ist uns die Rückmeldung unserer Klienten aus der Tageswerkstätte. Sie sind gnandenlos ehrlich. An ihren Reaktionen merken wir sofort, welche Schmähs funktionieren und welche nicht.“
Da prallen Welten aufeinander
Derzeit sorgen Neuherz und Parik mit ihrem Programm „Gletscherschmelze“ für Lacher. Dabei trifft die technikaffine Wissenschaftlerin „Madame Mensch“ auf die aus dem Eis aufgetaute „Mademoiselle“, eine angebliche Cousine von Kaiserin Elisabeth. Während die eine lieber mit Siri, Alexa und der KI diskutiert als mit Männern, bringt die andere die charmanten Ansichten vergangener Tage in ihre skurrilen und lehrreichen Unterhaltungen mit ein. „Wir stärken damit Frauen aller Generationen. Neulich war sogar eine Zehnjährige im Publikum. Sie meinte, sie wolle unbedingt wiederkommen.“
Sollte uns der große Durchbruch gelingen, würden wir unser Stundenanzahl in der Tageswerkstätte reduzieren. Beide Jobs gehen auf Dauer schon an die Substanz.
Karin Maria Neuherz und Angelika Parik
Auch im jüngstem Werk der Comedy-Newcomerinnen dreht sich übrigens alles um die ungleichen Damen. In „G’schlamperte Verhältnisse“ parliert „Mademoiselle“ über Liebschaften im Hause Habsburg, während „Madame Mensch“ ihre gescheiterten Beziehungen analysiert und nach Erklärungen für männliches Verhalten sucht. Live zu sehen sind Neuherz und Parik am 30. Mai im Martinsschlössl in Donnerskirchen sowie am 6. Juni im Gemeindesaal in Andau.
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