Bereits jetzt gibt es fast 4200 Aktendokumente

Laut der aktuellen Ladungsliste sollen noch 26 Zeugen aussagen. Das wird sich jedoch ändern, da nach der Anfechtung der Oppositionsfraktionen das Landesverwaltungsgericht das Spektrum der Anhörung um weitere drei gemeinnützige Bauvereinigungen im Burgenland erweitert hat. „Sobald das der Fall ist, muss hinter den Kulissen rasch eingeladen und eingetaktet werden“, teilt Landtagspräsidentin Mag.a Astrid Eisenkopf, Vorsitzende des U-Ausschusses, mit. Alle Hände voll zu tun haben sechs Mitarbeiter, die abseits des regulären Landtagsbetriebes unter anderem für eine reibungslose, rechtskonforme Abhaltung der Befragungen zuständig sind.