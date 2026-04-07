Lugner will 8000 Euro von Notstandshilfebezieher

Die Politik sollte sich rasch mit der Reparatur dieses Gesetzes beschäftigen, denn sonst sind unsere Gerichte in kürzester Zeit überlastet mit der Abarbeitung von Privatanklagen nach Ehrenbeleidigungen im Netz. Der Ablauf ist immer der Gleiche: Jemand postet einen Hass-Kommentar oder setzt einen erhobenen Daumen unter einen solchen. Der oder die Diskreditierte schickt daraufhin via Anwalt einen Brief an den Hass-Poster und fordert darin eine hohe Entschädigungssumme plus Kostenersatz für den Anwalt. Sollte dieser Abmahnung nicht nachgekommen werden, gibt es einerseits eine Privatanklage vor dem Strafrichter und gegebenenfalls zusätzlich ein zivilrechtliches Verfahren.