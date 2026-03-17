Verurteilt! Pensionistin beleidigte Simone Lugner

Ihr Name ist mittlerweile Dauerbrenner vor Gericht: Simone Lugner. Im Arbeits- und Sozialgericht geht es um den beschädigten BMW ihres verstorbenen Ehemanns Richard Lugner, im Justizpalast um das Wohnrecht in dessen Villa. Die Kläger aus der Familie des umtriebigen Baumeisters stellen in Abrede, dass Simone diesen vor dessen Tod gepflegt habe. So wie es im Ehevertrag vereinbart gewesen sei. Ein Erbstreit tobt! Am Freitag sitzen sich Jacqueline Lugner und Simone Lugner deshalb im Gerichtssaal gegenüber.