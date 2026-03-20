Jacqueline Lugner: „Mein Vater brauchte Hilfe“

Genau darüber scheiden sich vor Gericht die Geister. Während Lugners Haushälterinnen der Witwe vorwerfen, sich nicht um ihren Mann gekümmert zu haben, stellt Simone dies anders dar: „Das ist absolut unkorrekt. Denn die beiden waren schon weg, wenn ich von der Arbeit heimgekommen bin.“ Die Abende habe sie zusammen mit Richard verbracht. „Wenn er Hilfe gebraucht hat, etwa beim Stiegensteigen, dann habe ich ihm natürlich geholfen“, sagt Simone, die von Florian Höllwarth vertreten wird.