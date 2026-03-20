Jacqueline Lugner: „Mein Vater brauchte Hilfe“

Hat Simone Lugner durch mangelnde Pflege ihres verstorbenen Gatten Richard Lugner das Wohnrecht in dessen Villa verwirkt? Baumeister-Tochter Jacqueline Lugner offenbart im Zivilprozess als Zeugin pikante Details.
Ob dem verstorbenen Baumeister Richard Lugner recht gewesen wäre, was sich postum nach seinem Tod vor Gericht abspielt, darf bezweifelt werden. Denn es geht um intime Details zum Eheleben mit Simone und um den Gesundheitszustand des 91-Jährigen in den Wochen vor seinem Tod.
Die Lugner Familien-Privatstiftung brachte bekanntlich eine Räumungsklage gegen die Witwe ein. Diese habe sich nicht an Abmachungen im Ehepakt gehalten und den Baumeister nicht gepflegt, weshalb das Wohnrecht in dessen Villa erloschen sei.
„Das ist absolut unkorrekt“
„Haben Sie die Pflege organisiert?“, fragt Markus Tschank, Anwalt der Klägerin. – „Nein, weil Richard nicht pflegebedürftig war.“
Genau darüber scheiden sich vor Gericht die Geister. Während Lugners Haushälterinnen der Witwe vorwerfen, sich nicht um ihren Mann gekümmert zu haben, stellt Simone dies anders dar: „Das ist absolut unkorrekt. Denn die beiden waren schon weg, wenn ich von der Arbeit heimgekommen bin.“ Die Abende habe sie zusammen mit Richard verbracht. „Wenn er Hilfe gebraucht hat, etwa beim Stiegensteigen, dann habe ich ihm natürlich geholfen“, sagt Simone, die von Florian Höllwarth vertreten wird.
War Simone für Richard nur die dritte Wahl?
In der Mittagspause verlassen Simone Lugner die Nerven, Tränen fließen. Bei der Befragung von Richards Tochter Jacqueline Lugner ist sie nicht im Saal. „Mein Vater hat sich den Lendenwirbel verletzt und war ab Mitte Juni auf Krücken angewiesen, später auch auf einen Rollstuhl“, erinnert sich Jacqueline als Zeugin.
In Gesprächen habe ihr Vater über starke Schmerzen geklagt. Am Freitag vor seinem Tod habe er sich bei ihr über Simone beschwert und gesagt: „Ich muss jetzt wieder für Samstag und Sonntag eine Pflegerin einteilen.“
Ein weiteres Detail gibt „Jacky“ preis: „Mein Vater hat vor Simone zwei andere Damen gefragt, ob sie ihn heiraten wollen, aber diese haben abgesagt. Sie hatten Sorge, dass er pflegebedürftig wird.“ Pflege sei ihrem Vater in Bezug auf seine sechste Ehe sehr wichtig gewesen. Simone habe diese nicht erfüllt. Fortsetzung am 8. Mai.
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