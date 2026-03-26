Steirer muss Simone Lugner Entschädigung zahlen

„Schreiben Sie auf eine Serviette“

„Sie sind arbeitslos, haben elf Vorstrafen und kritisieren andere Leute? Das macht schon einen merkwürdigen Eindruck“, sagt Richter Lichtenberg. „Wen soll das überhaupt interessieren? Das können Sie auf eine Serviette schreiben und wegwerfen!“ – „Ja, das wäre besser gewesen“, seufzt der Angeklagte. „Würden Sie sich über so einen Kommentar über sich freuen?“ – „Ich weiß eh, dass es ein Blödsinn war.“