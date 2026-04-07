„Sassy“: Jetzt die beste Freundin auf vier Pfoten

Ende November 2025 stellte die „Krone“ Martin aus Parndorf vor und bat um Hilfe für den Ankauf eines Assistenzhundes. Nun lernten sich die beiden erstmals kennen.
Wie sollte es anders sein: Die „Krone hilft“-Familie hielt auch in diesem Fall zusammen. Mittlerweile hat der autistische Bub (9) seine neue beste Freundin schon kennenlernen dürfen. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, freut sich Mama Desiree, wenn sie an die erste Begegnung mit Labrador-Hündin „Ultra“ denkt. „Martin war wahnsinnig nervös, aber kaum hat er die Hündin gesehen, war die ganze Angst und Aufregung vergessen“, so die glückliche Mutter.
In der ersten Einschulungswoche haben sich die Hündin und die Familie kennengelernt. Über Ostern ging es dann nochmal zum Lernen nach Salzburg. Seit Ostersonntag ist „Ultra“, die von Martin den Rufnamen „Sassy“ bekommen hat, mit in ihrem neuen Zuhause. „,Ultra’ ist ihr Dienstname. Wenn ich sie bei dem rufe, dann weiß sie, dass sie jetzt was tun muss“, erklärt Desiree Haas in einfachen Worten. Denn in erster Linie ist es die Mama, die den Hund in den Dienst „einberuft“.
„Sassy“ ist emotionale Stütze für Martin
Einmal konnte das kluge Tier einen „Meltdown“ – das ist extreme, unkontrollierbare Reaktion auf massive Überforderung bei Autisten – schon verhindern. Der Bub war bereits im „Overload“, sprich in der kompletten Reizüberflutung. Mama „Desi“ holte „Ultra“ und gab ihr den Befehl „Brücke“. Daraufhin legte sich die Hündin einfach auf Martins Schoß. Klingt zu einfach. Für den Buben reichte das aber schon aus, um sich zu entspannen.
Besonders merkt Mama „Desi“, wie gut ihm das Tier tut, wenn sie draußen sind. „Oft sind ihm Dinge auf der Straße zu viel“, schildert sie. „Aber jetzt geht er mit ihr und ist so auf sie konzentriert, dass ihm manches gar nicht auffällt, was ihn früher nervös gemacht hätte.“ Gut so! Weiterhin viel Freude mit „Sassy“!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.