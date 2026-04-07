„Sassy“: Jetzt die beste Freundin auf vier Pfoten

In der ersten Einschulungswoche haben sich die Hündin und die Familie kennengelernt. Über Ostern ging es dann nochmal zum Lernen nach Salzburg. Seit Ostersonntag ist „Ultra“, die von Martin den Rufnamen „Sassy“ bekommen hat, mit in ihrem neuen Zuhause. „,Ultra’ ist ihr Dienstname. Wenn ich sie bei dem rufe, dann weiß sie, dass sie jetzt was tun muss“, erklärt Desiree Haas in einfachen Worten. Denn in erster Linie ist es die Mama, die den Hund in den Dienst „einberuft“.