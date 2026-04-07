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„Krone hilft“

„Sassy“: Jetzt die beste Freundin auf vier Pfoten

Burgenland
07.04.2026 09:00
„Sassy“ wohnt jetzt bei Martin.
„Sassy“ wohnt jetzt bei Martin.(Bild: Haas)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Ende November 2025 stellte die „Krone“ Martin aus Parndorf vor und bat um Hilfe für den Ankauf eines Assistenzhundes. Nun lernten sich die beiden erstmals kennen. 

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Wie sollte es anders sein: Die „Krone hilft“-Familie hielt auch in diesem Fall zusammen. Mittlerweile hat der autistische Bub (9) seine neue beste Freundin schon kennenlernen dürfen. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, freut sich Mama Desiree, wenn sie an die erste Begegnung mit Labrador-Hündin „Ultra“ denkt. „Martin war wahnsinnig nervös, aber kaum hat er die Hündin gesehen, war die ganze Angst und Aufregung vergessen“, so die glückliche Mutter.

(Bild: Haas)

In der ersten Einschulungswoche haben sich die Hündin und die Familie kennengelernt. Über Ostern ging es dann nochmal zum Lernen nach Salzburg. Seit Ostersonntag ist „Ultra“, die von Martin den Rufnamen „Sassy“ bekommen hat, mit in ihrem neuen Zuhause. „,Ultra’ ist ihr Dienstname. Wenn ich sie bei dem rufe, dann weiß sie, dass sie jetzt was tun muss“, erklärt Desiree Haas in einfachen Worten. Denn in erster Linie ist es die Mama, die den Hund in den Dienst „einberuft“.

„Sassy“ ist emotionale Stütze für Martin 
Einmal konnte das kluge Tier einen „Meltdown“ – das ist extreme, unkontrollierbare Reaktion auf massive Überforderung bei Autisten – schon verhindern. Der Bub war bereits im „Overload“, sprich in der kompletten Reizüberflutung. Mama „Desi“ holte „Ultra“ und gab ihr den Befehl „Brücke“. Daraufhin legte sich die Hündin einfach auf Martins Schoß. Klingt zu einfach. Für den Buben reichte das aber schon aus, um sich zu entspannen.

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Besonders merkt Mama „Desi“, wie gut ihm das Tier tut, wenn sie draußen sind. „Oft sind ihm Dinge auf der Straße zu viel“, schildert sie. „Aber jetzt geht er mit ihr und ist so auf sie konzentriert, dass ihm manches gar nicht auffällt, was ihn früher nervös gemacht hätte.“ Gut so! Weiterhin viel Freude mit „Sassy“!

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