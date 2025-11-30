Martin, ein besonderer Bub braucht unsere Hilfe

Etwa ab dem vierten Lebensmonat bemerkte seine Mama Desiree, dass Martin viel in seinem Bettchen lag und oft ins Leere starrte. „Wenn ich mit ihm sprach oder ihm etwas zeigen wollte, folgte sein Blick mir nicht, als wäre er noch nicht ganz in dieser Welt angekommen“, erzählt sie. Mit etwa sechs Monaten fiel ihr auf, dass er nicht wie andere Babys auf Bewegungen oder seinen Namen reagierte. Das Krabbeln begann verspätet, ebenso das Gehen. Besonders auffällig war, dass Martin eine große Faszination für drehende Gegenstände hatte – Räder, Kreisel oder die Waschmaschine. Wenn das aber aufhörte, reagierte er mit Weinen, Verzweiflung und schlug seinen Kopf gegen den Boden oder die Wand.