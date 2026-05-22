Tränengasgranate! Panik bei Ricky-Martin-Konzert

Was für ein Horror-Moment! Superstar Ricky Martin musste sein Konzert in Montenegro abrupt abbrechen, nachdem eine unbekannte Person eine Tränengasgranate auf die Bühne geworfen hatte.
Eigentlich sollte es der große Auftakt seiner Europa-Tour werden. Doch dann eskalierte die Stimmung völlig: Beim Konzert von Ricky Martin in Montenegro sorgte ein Zuschauer mit einer schockierenden Aktion für Chaos und Panik.
Wie der Sprecher des Sängers bestätigte, wurde während der Show plötzlich Tränengas in Richtung Bühne gefeuert. Augenzeugen berichten von hektischen Szenen im Publikum, Menschen liefen hustend und verängstigt aus dem Bereich.
Ein Video des Vorfalles wurde von der Webseite Podgorica.info auf Instagram geteilt:
Ricky Martin sofort von der Bühne gebracht
Aus Sicherheitsgründen wurde der 54-jährige Superstar gemeinsam mit seinem Team sofort backstage gebracht. Sicherheitskräfte und lokale Behörden rückten umgehend an, um die Lage unter Kontrolle zu bringen.
„Ein Individuum hat Tränengas Richtung Bühne abgefeuert“, erklärte Sprecherin Róndine Alcalá in einem offiziellen Statement. Das Konzert musste daraufhin abrupt unterbrochen werden.
Hier der Insta-Post mit der Stellungnahme:
Trotz Schock: Ricky zieht die Show durch
Besonders überraschend: Obwohl Mitglieder seines Teams offenbar davon abrieten, entschied sich Ricky Martin später, wieder auf die Bühne zurückzukehren.
Nachdem die Behörden Entwarnung gegeben hatten und klar war, dass die Situation unter Kontrolle ist, setzte der Sänger die Show tatsächlich fort – aus Respekt gegenüber seinen Fans.
Für viele Konzertbesucher ein starkes Zeichen. Ein Fan schrieb nach dem Konzert: „Wir waren dort. Danke an Ricky und sein Team – absolute Profis!“
Ricky Martin selbst postete keine Fotos oder Videos zu dem Auftritt, diese Post stammt von seinem Konzert in Mexiko:
Europa-Tour geht weiter
Trotz des Vorfalls soll die Europa-Tour wie geplant fortgesetzt werden. Laut seines Teams sind Ricky Martin und alle Mitarbeiter unverletzt und „dankbar für die Unterstützung und die vielen Nachrichten der Fans“.
Fest steht: Dieser Konzertabend wird den Besuchern wohl noch lange in Erinnerung bleiben – allerdings aus einem völlig anderen Grund als geplant.
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