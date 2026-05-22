Tränengasgranate! Panik bei Ricky-Martin-Konzert

Ricky Martin sofort von der Bühne gebracht

Aus Sicherheitsgründen wurde der 54-jährige Superstar gemeinsam mit seinem Team sofort backstage gebracht. Sicherheitskräfte und lokale Behörden rückten umgehend an, um die Lage unter Kontrolle zu bringen.

„Ein Individuum hat Tränengas Richtung Bühne abgefeuert“, erklärte Sprecherin Róndine Alcalá in einem offiziellen Statement. Das Konzert musste daraufhin abrupt unterbrochen werden.