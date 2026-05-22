Toter und mehrere Verletzte in Erdölanlage

Pechschwarze Rauchsäulen und Flammen waren Freitagvormittag kilometerweit zu sehen. Ungarischen Medien zufolge ereignete sich das fatale Unglück im Zuge der Wiederaufnahme des Betriebs einer Anlage zur Herstellung von Kunststoff nach Wartungsarbeiten. Während ein Arbeiter getötet wurde, wurden die Verletzten zum Teil mit Notarzthubschraubern in umliegende Spitäler geflogen. Laut dem Bürgermeister von Tiszaújváros besteht derzeit keine Gefahr für die Bevölkerung. Es seien keine erhöhten Schadstoffwerte rund um den MOL-Betrieb gemessen, hieß es.