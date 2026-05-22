Neuer Verteidiger kommt: Sturm macht hinten dicht!

Und auch der Serbe selbst zeigte sich glücklich über den Wechsel zu seinem neuen Klub: „Ich freue mich ungemein, dass es mit dem Wechsel nach Graz zum SK Sturm funktioniert hat. Sturm hat auch in Serbien einen guten Namen, hat in den letzten Jahren international auf Aufsehen gesorgt und geht stets mit großen Zielen in die Saison. Ich freue mich sehr, mit dem Team in die Vorbereitung zu gehen und hart daran zu arbeiten, jeden Tag besser zu werden.“