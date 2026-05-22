Neuer Verteidiger kommt: Sturm macht hinten dicht!

Keine Woche ist das Saisonende von Sturm erst her, verkündete der Klub am Freitag bereits den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit. Petar Petrovic dockt vom serbischen Erstligisten Javor-Matis Ivanjica an. Der Innenverteidiger debütierte heuer auch für das U21-Team von Serbien.
Die Saison in der Bundesliga ist für Sturm noch nicht einmal eine Woche vorbei, dennoch basteln die Verantwortlichen um Sportchef Michael Parensen bereits am Kader für die kommende Spielzeit. Am Freitag gab der Vize-Meister den Transfer von Petar Petrovic bekannt, der von FK Javor-Matis Ivanjica aus der höchsten serbischen Liga kommt.
Der 20-jährige Innenverteidiger stand in der heurigen Saison in 28 von 30 Spielen in der Startelf, verpasste eines wegen einer Gelbsperre und kam einmal nicht zum Einsatz. Dabei erzielte er vier Tore. Außerdem feierte Petrovic im U21-Team von Serbien Ende März sein Debüt. Die Plattform „transfermarkt.at“ spuckt bei ihm einen Marktwert von 1,5 Millionen Euro aus. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Hinter vorgehaltener Hand wurde jedoch über eine Summe rund um eine Million Euro getuschelt.
Sportchef ist zufrieden
„Wir freuen uns sehr, mit Petar einen talentierten jungen Innenverteidiger für den SK Sturm gewonnen zu haben. Wir hatten Petar bereits im Winter am Schirm, umso mehr freuen wir uns, dass es jetzt mit dem Wechsel geklappt hat und wir uns gegen zahlreiche andere Interessenten durchsetzen konnten“, ist Sportchef Parensen glücklich. „Er verfügt über großes Potenzial, ist ein Mentalitätsspieler, fußballerisch hervorragend ausgebildet und bringt ein hohes Tempo mit.“
Und auch der Serbe selbst zeigte sich glücklich über den Wechsel zu seinem neuen Klub: „Ich freue mich ungemein, dass es mit dem Wechsel nach Graz zum SK Sturm funktioniert hat. Sturm hat auch in Serbien einen guten Namen, hat in den letzten Jahren international auf Aufsehen gesorgt und geht stets mit großen Zielen in die Saison. Ich freue mich sehr, mit dem Team in die Vorbereitung zu gehen und hart daran zu arbeiten, jeden Tag besser zu werden.“
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