Geringe Spuren wurden entdeckt und sofort entfernt

Geringe Mengen Asbest wurden bei zwei Kreisverkehren und im beliebten Barfußweg im Neunkirchner Stadtpark gefunden. Die Stadtgemeinde reagierte sofort und ließ noch am selben Tag den Schotter abtragen und austauschen. Weitere Kontrollen folgen, um kein Risiko einzugehen.
Nach Untersuchungen von Schottermaterial im Stadtgebiet Neunkirchen wurden laut einem externen Gutachten an drei Stellen geringe Mengen an Asbest festgestellt. Die Stadtgemeinde reagierte umgehend: Betroffene Bereiche wurden sofort abgesichert und die fachgerechte Entsorgung des Materials eingeleitet.
Betroffen sind die Kreisverkehre Schraubenwerkstraße und Fabriksgasse sowie ein Abschnitt des Barfußweges im Stadtpark. Dieser wurde unmittelbar nach Bekanntwerden der Ergebnisse gesperrt und abgedeckt, um jedes Risiko auszuschließen. Auch hier wurde das Material bereits entfernt.
Weitere Kontrollen folgen
„Auch bei einer geringen Belastung gibt es für uns keine Diskussion. Die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger hat oberste Priorität“, betont Bürgermeister Peter Teix. Zusätzlich lässt die Stadt vorsorglich weitere Kreisverkehre, Spielplätze und Schotterwege im gesamten Stadtgebiet kontrollieren. „Wir wollen kein Risiko eingehen“, so der Bürgermeister.
Bei Fragen können sich die Bürger gerne unter der Telefonnummer 02635/601-220 an die Abteilung Bauwesen wenden.
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