Geringe Spuren wurden entdeckt und sofort entfernt

Weitere Kontrollen folgen

„Auch bei einer geringen Belastung gibt es für uns keine Diskussion. Die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger hat oberste Priorität“, betont Bürgermeister Peter Teix. Zusätzlich lässt die Stadt vorsorglich weitere Kreisverkehre, Spielplätze und Schotterwege im gesamten Stadtgebiet kontrollieren. „Wir wollen kein Risiko eingehen“, so der Bürgermeister.