Mann bietet Polizist in Wien gestohlenes E-Bike an

Eine eigentlich alltägliche Tatortarbeit entwickelte sich für einen Beamten des Landeskriminalamts Wien am Donnerstag zu einer überraschenden Begegnung: In der Anton-Baumgartner-Straße wurde der Polizist in Zivil von einem unbekannten Mann angesprochen – der ihn offenbar für einen spontanen Fahrradfan hielt ...
Der Unbekannte bot dem Beamten auf der Anton-Baumgartner-Straße in Wien-Liesing kurzerhand ein offenbar hochwertiges E-Bike um rund 500 Euro zum Kauf an. Besonders „vertrauenswürdig“: Laut Angaben des Mannes sei das Rad erst kurz zuvor „auf der Straße“ erworben worden.
Aufkleber brachte entscheidende Spur
Der Ermittler ließ sich davon jedoch nicht überzeugen und zog stattdessen seine Kollegen hinzu. Ein Aufkleber am Fahrrad brachte schließlich die entscheidende Spur: Die Polizisten konnten das Geschäft ausfindig machen, in dem das E-Bike ursprünglich verkauft worden war.
Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde der rechtmäßige Besitzer des Fahrrads rasch ausgeforscht. Der 31-jährige Tatverdächtige wurde noch vor Ort festgenommen und angezeigt.
Das sichergestellte E-Bike konnte dem Eigentümer wieder übergeben werden – der vermeintliche „Schnäppchen-Deal“ endete damit für den Verkäufer deutlich weniger erfolgreich als gedacht ...
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