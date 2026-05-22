Mann bietet Polizist in Wien gestohlenes E-Bike an

Eine eigentlich alltägliche Tatortarbeit entwickelte sich für einen Beamten des Landeskriminalamts Wien am Donnerstag zu einer überraschenden Begegnung: In der Anton-Baumgartner-Straße wurde der Polizist in Zivil von einem unbekannten Mann angesprochen – der ihn offenbar für einen spontanen Fahrradfan hielt ...