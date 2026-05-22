Klimawandel bringt mehr Vielfalt in unsere Wälder

Die Fichte, die jahrzehntelang häufig in Monokulturen gepflanzt wurde, leidet zunehmend unter höheren Temperaturen, Trockenheit, Sturmschäden und Schädlingen wie dem Borkenkäfer. Laut Bericht sank ihr Anteil von 55,7 Prozent (zwischen den Jahren 1992 und 1996) auf 47,6 Prozent (zwischen den Jahren 2018 und 2023). Trotzdem bleibt sie die dominierende Nadelbaumart und macht rund 80 Prozent der Nadelbaumbestände im Ertragswald aus. Insgesamt ging der Anteil der Wälder, die von Nadelbäumen dominiert werden, seit den 1990er-Jahren von knapp 70 auf unter 60 Prozent zurück. Gleichzeitig stieg der Anteil von Laub- und Mischwäldern. Besonders Rotbuchen und Ahorn nahmen zu. Auch Flächen mit Sträuchern, Lücken und Blößen wurden größer und umfassen inzwischen rund 14 Prozent der Waldfläche.